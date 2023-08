"Tra colto e popolare", appuntamenti a cura del Jazz Club Ferrara in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

nell'ambito di Giardino per tutti presenta "Tra colto e popolare" 23-25 agosto, 2023ai Giardini del Grattacielo/Parco Marco Coletta Giovedì 24 agosto, ore 21.30 Mônica Salmaso Alma Lírica Brasileira Mônica Salmaso, voce e percussioni Teco Cardoso, ance e flauti Nelson Ayres, pianoforte Venerdì 25 agosto, ore 21.30 Mônica Salmaso Homenagem a Vinícius de Moraes Mônica Salmaso, voce e percussioni Teco Cardoso, ance e flauti Nelson Ayres, pianoforte Giovedì 24 e venerdì 25 agosto (ore 21.30), protagonista di "Tra colto e popolare" a Giardino per tutti, ideato da Jazz Club Ferrara in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, è la cantante Mônica Salmaso. Cresciuta musicalmente nella scena di São Paulo, Salmaso è rapidamente emersa agli onori della cronaca grazie ad eccellenti collaborazioni con leggendari cantautori come Edu Lobo, Guinga e Chico Buarque. Ha lavorato a più riprese con l'Orquestra Popular de Câmara e con l'Orchestra Sinfonica di São Paulo e ha realizzato numerosi album a suo nome, per i quali ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti dalla critica di settore. In questo imperdibile doppio concerto, accompagnano la cantante altre due figure iconiche della scena Paulista con le quali Salmaso esplorerà alcune celebri pagine del canzoniere brasiliano, oltre al repertorio del grande Vinícius de Moraes, nei quali si incontrano l'universo urbano della musica classica e del jazz e quello rurale dell'afro-samba. Due serate di musica di eccezionale eleganza, in cui la classe e la perizia del pianista Nelson Ayres e del polistrumentista Teco Cardoso si pongono al servizio di una delle più amate interpreti della musica popolare brasiliana al mondo. Immagini: 1 Mônica Salmaso - 2 Mônica Salmaso Trio © Myriam Villas Boas