CONFERENZA STAMPA - Lunedì 2 marzo 2026 alle 10:00 nella sede delle Farmacie Comunali Ferrara (via Foro Boario 57)
Presentazione di iniziativa solidale con Afm-Associazione farmacie comunali
27-02-2026 / Giorno per giorno
Lunedì 2 marzo 2026 alle 10:00, alla sede di AFM - Farmacie Comunali Ferrara, via Foro Boario 57 a Ferrara, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione di un'iniziativa solidale mirata a sostenere i nuclei più fragili del territorio attraverso la donazione ad associazioni del territorio di voucher economici da utilizzare per l'acquisto di prodotti sanitari.
All'appuntamento con i giornalisti interverranno:
- Cristina Coletti, assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie;
- Luca Cimarelli, amministratore unico AFM;
- Paola Nocenti, direttore generale AFM;
- Francesco Colaiacovo, presidente dell'emporio solidale Il Mantello;
- Massimo Travasoni, responsabile del settore "Assistenza Famiglie" del Centro di Solidarietà Carità.