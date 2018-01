SALA NEMESIO ORSATTI - Da giovedì 18 gennaio alle 20.30 con la Pro loco in via Risorgimento 4 Corso di apicoltura a Pontelagoscuro

Da giovedì 18 gennaio 2018 alle 20.30 nella sala Nemesio Orsatti, in via Risorgimento 4 a Pontelagoscuro di Ferrara, la Pro Loco di Pontelagoscuro organizza un corso di apprendimento delle tecniche di apicoltura con diversi docenti. Il corso è coordinato da Gino Alberghini, agente della Polizia Provinciale quotidianamente impegnato nella difesa della natura, e si articolerà in 8 lezioni teoriche in programma al giovedì sera e alcune uscite pratiche da fissare al sabato pomeriggio.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

L'apicoltura è una tecnica di fondamentale importanza per la tutela della natura e, di conseguenza, della stessa specie umana. Le api garantiscono la vita alle specie vegetali fondamentali nella catena alimentare e l'apicoltura garantisce la sopravvivenza di questi insetti, minacciati dall'inquinamento e dagli insetticidi. Dal 18 gennaio nella sala civica Nemesio Orsatti - sede della Pro Loco di Pontelagoscuro - sarà offerta a tutti la possibilità di acquisire le conoscenze di base necessarie per avviare un'attività di vitale importanza per la natura e occasione di lavoro e arricchimento della propria cultura ambientale: coordinato da Gino Aberghini, esperto in materia, si svolgerà un corso per apprendimento delle tecniche di apicoltura che prevede ore frontali di teoria ed esperienze pratiche all'aperto.

E' un'occasione da non perdere per chiunque abbia in progetto la realizzazione di un'impianto di apicoltura.

Le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì sera a partire dalle 20.30 nella Sala Nemesio Orsatti, in via Risorgimento 4 e saranno tenute da esperti del settore. Esperienze pratiche si svolgeranno nelle giornate di sabato e saranno organizzate durante lo svolgimento del corso.

L'iniziativa è beneficiata dal patrocinio concesso dal Comune di Ferrara per il valore nell'ambito della tutela della natura e della promozione di attività utili per generare occasioni di lavoro e arricchimento della persona.

Per informazioni e per iscriversi si può contattare il cell. 370 3113721 oppure 333 8341101.

