BIBLIOTECA ARIOSTEA - 'Anatomie della mente': conferenza giovedì 18 gennaio alle 16,30 I 'Dottori cattivi' del cinema e della letteratura analizzati da Stefano Caracciolo

Ha per tema 'Dottori Cattivi', il nuovo appuntamento, giovedì 18 gennaio alle 16,30 nel Teatro Anatomico della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara), con il ciclo di incontri 'Anatomie della mente'. Stefano Caracciolo, docente di Psicologia Clinica all'Università di Ferrara, analizzerà 'come e perché la psicologia del rapporto di aiuto con i pazienti viene rovesciata nel cinema e nella letteratura'. Il ciclo di conferenze, al suo undicesimo anno, è organizzato in collaborazione con la Sezione di Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione dell'Università di Ferrara.



LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Continua il ciclo di incontri "Anatomie della mente" con il quale Stefano Caracciolo propone di esplorare paesaggi straordinari come la Storia, la Follia, la Musica, la Malattia, l'Anima, il Cinema, la Poesia, la Morte e la Vita attraverso la lente della Psicologia. La psicologia in questo ciclo di conferenze si presenta come moderno strumento di lettura per capire dove siamo e se le attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche possono orientarci nel trovare punti di riferimento nella realtà. Cento anni di psicologia ferrarese, dalla scuola freniatrica ferrarese fino ai giorni nostri, hanno disegnato una traiettoria varia e composita, con alterne vicende ma con una costante attenzione per la città ed i suoi grandi momenti scientifici, culturali, artistici. Si aprono dunque di nuovo, per l'undicesimo anno, le porte del Teatro Anatomico per proseguire con altre sei nuove tappe del percorso di viaggio pieno di psicologia ed altre storie.

Il prossimo incontro, giovedì 15 febbraio alle 16,30, si occuperà di "Vita e Opere di Mary Poppins".

Il calendario completo degli eventi e delle attività culturali in programma nelle biblioteche e archivi del Comune di Ferrara su: http://archibiblio.comune.fe.it

