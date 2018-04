CULTURA E GIOVANI - Il programma di mercoledì 11 aprile nel centro storico di Ferrara Il calendario 2018 di 'Movida On' si apre con musica, giochi e letture

(Comunicato a cura di Promeco)

Dalle 21 di mercoledì 11 aprile ritorna Movida On nell'edizione Primavera 2018. Il cartellone è ricco di 41 appuntamenti distribuiti nelle serate del mercoledì fino al 6 giugno 2018. Il programma offre un alternarsi di proposte culturali che vanno dalla musica colta, contemporanea, tradizionale al teatro, per arrivare al gioco e alla parola. La cifra stilistica, coerentemente con l'idea originale, porta nei luoghi del centro storico di Ferrara realtà culturali sotterranee o normalmente fruibili solo all'interno di spazi convenzionali quali sale teatrali o concertistiche.

L'edizione di Movida On - Primavera 2018, sempre coordinata da Promeco (per l'Assessorato ai Giovani del Comune di Ferrara) è volutamente integrata con la più generale programmazione culturale svolta dai diversi Enti e Istituzioni cittadini.

Particolare attenzione è stata posta nella scelta dei luoghi, per riscoprire la città nella sua articolata trama di piazze, palazzi, chiostri, angoli ai più sconosciuti e per mettere in moto il dialogo tra persone e preferenze apparentemente inconciliabili. In poche centinaia di metri si passa dall'atmosfera ricca di suoni e colori propria di via Carlo Mayr all'intimità condivisa di piazzetta S. Anna e piazza della Repubblica passando per via San Romano, via Contrari, piazza Trento Trieste, Galleria Matteotti, piazza del Municipio.

Il programma della nuova stagione propone in agenda fino a sette appuntamenti settimanali in grado di soddisfare desideri e curiosità sia di quanti frequentano abitualmente il centro storico sia di quella parte di cittadini in cerca di una buona ragione per riappropriarsi di piazze e strade.

La serata inaugurale e tutte quelle che seguiranno trasformeranno il centro di Ferrara in un palcoscenico diffuso aperto dalla prima serata fino alle 23.30.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 11 APRILE 2018:

Primo appuntamento alle 21 in via Contrari 7 con l'associazione Ilturco organizzatrice del Festival Interno Verde (in programma sabato 12 e domenica 13 maggio). In occasione della serata realizzata per Movida On sono previste improvvisazioni e giochi come il concorso 'Stimeresti una pianta?' che mette in palio 4 ingressi omaggio. Al punto d'incontro sarà possibile conoscere tutte le novità dell'edizione 2018.

Dalle 21.30 la Banda Filarmonica Comunale Ariosto sarà in concerto in piazza Municipale. Serata dedicata all'Universo delle colonne sonore: le musiche più belle tratte da film quali Un americano a Parigi, Cattivissimo Me, New York New York, Nuovo cinema Paradiso, Pirati dei Caraibi e molti altri brani che hanno fatto la storia del cinema e della musica.

Giochi Urbani con Lampo di Genio a partire dalle 21.30 sul in piazza Trento Trieste. Appuntamento organizzato dall'UISP per realizzare un gioco urbano serale a squadre che metterà alla prova le capacità intuitive e lo spirito d'osservazione dei 'cacciatori' che dovranno individuare 'le prede' dissimulate tra la folla.

Un mix di musica contemporanea ed antica nel programma dell'Ensemble di Ottoni del Conservatorio Frescobaldi a partire dalle 22 in piazzetta S. Anna. Diretti dal maestro Enrico Dolcetto eseguiranno musiche di Ravel, Piazzolla, Di Lasso, Gabrieli, Luzzaschi e dello stesso Dolcetto.

Parallelamente alla mostra ospitata a Palazzo dei Diamanti Ferrara Off in collaborazione con i ragazzi di Occhio ai Media presentano alle 22 in via S. Romano 64 Stati d'animo: quelli che vanno. A stretto contatto con il pubblico in una situazione di assoluta libertà espressiva si darà voce a questa sfumatura di sentimento presentando testi poetici e teatrali, racconti di autori di varie parti del mondo sia classici che contemporanei ispirandosi - come suggerito dal titolo - al trittico di Umberto Boccioni.

L'associazione Musicisti Ferraresi propone due appuntamenti in chiusura di serata. Alle 22 in via C. Mayr 69 Enrico e Giulio Testi in duo acustico con brani in pieno stile rock and roll mentre alle 22.30 la cantautrice e musicista Elis si esibirà in piazza della Repubblica con un repertorio pop italiano e internazionale con brani propri e cover riarrangiate in chiave semiacustica.

In caso di maltempo le iniziative non si svolgeranno



Info:http://movidaon.it

Immagini scaricabili: