ASSESSORATO CULTURA E TURISMO - Nell'ambito del Progetto HICAPS finanziato dal Programma 'Interreg Central Europe' Anche il Comune di Ferrara al 3.o Meeting di progetto a Ptuj in Slovenia

Il 10 e 11 aprile 2018 si è svolto a Ptuj, antica città medievale nella parte nord orientale della Slovenia, il terzo incontro transnazionale del progetto Hicaps - Historical Castle Parks, a cui hanno partecipato il Comune di Ferrara e altri partner provenienti dalle diverse aree del Programma Central Europe.

Il progetto, che verte sulla valorizzazione della gestione dei parchi storici per la valorizzazione turistica e culturale delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed educative dei parchi cittadini, prevede per il Comune di Ferrara la realizzazione di un progetto pilota nell'area del parco lineare delle Mura estensi, attraverso la modernizzazione della segnaletica turistica e didattica e il coinvolgimento diretto della cittadinanza e degli operatori del territorio per la fruizione del patrimonio storico.

Dopo la realizzazione di rapporti comparativi sugli aspetti legislativi e i regolamenti che in ciascun Stato partner regolano la gestione e la valorizzazione dei parchi, nonché l'analisi degli aspetti storici e sociali che contestualizzano ciascuna area pilota, il gruppo di lavoro transnazionale ha gettato le basi per la definizione di una strategia comune e condivisa finalizzata alla redazione di piani d'azione locale dedicati alla valorizzazione delle aree comprese nel progetto e alla realizzazione di progetti pilota secondo criteri comuni e condivisi.

Durante l'incontro il vice Sindaco di Ptuj ha accompagnato le delegazioni europee, compresa quella ferrarese, nella visita del parco Turnišče, la splendida area sede dell'azione pilota della città slovena, inserita nell'area Natura 2000. Il parco, che circonda il settecentesco castello, testimonia la necessità di tutelare e riqualificare il patrimonio storico culturale quale volano per lo sviluppo locale e regionale.

Il prossimo incontro internazionale, che permetterà di raccogliere i frutti del lavoro svolto dai partner nella prima metà del progetto, si terrà a Torun in Polonia nel mese di ottobre.

Per info sul progetto: http://www.interreg-central.eu/HICAPS

