CULTURA E TURISMO - Da domenica 22 a mercoledì 25 aprile nel chiostro di Santa Maria della Consolazione (via Mortara 98 - Ferrara) "Acido Acida", 5.a edizione del festival della birra artigianale acida

È stata presentata giovedì 19 aprile, nella residenza municipale, la quinta edizione del Festival della birra "Acido Acida", organizzato da Il Molo British Pub che si terrà da domenica 22 a mercoledì 25 aprile 2018 nel chiostro della chiesa di Santa Maria della Consolazione (via Mortara 98). All'incontro con i giornalisti sono intervenuti il vicesindaco e assessore alla Cultura Massimo Maisto, l'organizzatore Davide Franchini ("Il Molo"), il rappresentante del Rione S.Spirito Matteo Cristofori, Tommaso Lampronti (Circolo Arci Zone K) e Giorgio Zavatti (Ascom Ferrara).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

IL FESTIVAL: "Acido Acida" è un progetto ideato nel 2014 dal "Il Molo" British pub di Ferrara per far conoscere le produzioni "estreme" di birrifici Britannici. Saranno presenti finestre dedicate a produzioni "estreme" Italiane e dal resto del Mondo, curate da ospiti indipendenti; nazionali einternazionali.

LOCATION: Chiostro di Santa Maria della Consolazione (via Mortara 98), all'inizio di via Mortara, quasi in angolo con corso Porta Mare. La chiesa venne edificata per volontà di Sigismondo d'Este ed è l'ultima costruzione di Biagio Rossetti. All'origine della storia della chiesa vi sarebbe un miracolo secondo la quale un nobile ferrarese che passava in quel punto, facendo appello alla Santissima Vergine dopo essersi imbattuto in alcuni banditi, rimase illeso. Nel 1189 venne edificato un piccolo oratorio per contenere l'immagine della Vergine. Successivamente Ercole I edificò una chiesa adiacente l'oratorio. Nel 1781 venne soppresso il convento; nell'ultimo ventennio dell'Ottocento la chiesa venne chiusa al culto e adibita a magazzino. Nel 1964 la chiesa e il chiostro vennero restaurati per essere aperta al pubblico a partire dal 1972.

COME FUNZIONA IL FESTIVAL: L'ingresso è gratuito. Per la degustazione il prezzo è fissato in 6€ che da diritto al kit festival (bicchiere personale, la guida delle birre e a due gettoni). Il prezzo dei gettoni è fissato in 1€. Le degustazioni variano in base alla tipologia e al valore della birra in 1 gettone/ 2 gettoni/ 3 gettoni. Il bicchiere è personale e si può usare per tutti quattro i giorni del festival.

IL FOOD: La Contrada di Santo Spirito curerà la ristorazione all'interno del festival.

ORARI APERTURA: Domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 aprile 2018 dalle 12 alle 2 di notte, mercoledì 25 aprile dalle 12 a mezzanotte.

PROGRAMMA INCONTRI: Thomas Hardy's Ale meet "Acido Acida". Nel corso del festival si svolgerà un laboratorio dedicato alla Thomas Hardy's Ale in due sessioni.

La prima domenica 22 aprile ore 16, la seconda mercoledì 25 aprile ore 16. La lezione sarà tenuta da Simone Nicoletto ambasciatore in Italia di THA, per un max di 25 persone a sessione. Il laboratorio avrà la durata di 1h:30 comprensivo di 4 degustazioni: 2 verticali di "Vintage Ale" e 2 verticali di "Historical", il costo è fissato in 20€ e comprende gadget di THA.

Per le adesioni scrivere a ilmololive@libero.it o presso il Beershop Due Gobbi via Bologna 6 Ferrara, o il Beerocchio Beershop corso E.Berlinguer 4 Occhiobello (RO).

Comunicato Ascom Ferrara, iniziativa del 25 aprile 2018 - Dalla magia rinascimentale delle mura di Ferrara alle atmosfere suggestive del Po e fino al versante veneto. Stiamo parlando di "Gravel & Beer", il percorso cicloturistico di 50 km non competitivo che si svolgerà - il 25 aprile - su strade sterrate (e non solo) con partenza dal Sottomura di Ferrara per arrivare fino a Stienta (nel Rodigino) e ritorno all'ombra delle mura estensi; un'evento promosso da Ascom Confcommercio Ferrara in concomitanza ed in stretta collaborazione con "Acido Acida" il prestigioso festival delle birre d'autore organizzato dal british pub il Molo e con il prezioso supporto di Cicli Minelli.

Il ritrovo è previsto intorno alle 8.45 del 25/04 alla Cicli Minelli (via dei Romei) poi espletate le formalità di rito, i cicloturisti si porteranno per la partenza vera e propria alle ore 10,30 in piazzale Medaglie d'Oro presso la Prospettiva della Giovecca.

Di qui l'esperienza sulle gravel bike si snoderà verso le Mura degli Angeli ed ancora il Parco Urbano e e poi dalla Destra Po alla Sinistra del Grande Fiume immersi nei paesaggi golenali di rara bellezza fino a toccare la sponda veneta a Stienta; poi la ripartenza e l'arrivo ad Acido Acida intorno alle ore 12,30 nel chiostro di Santa Maria della Consolazione (in via Mortara)

Le iscrizioni saranno possibili direttamente il giorno della partenza (dalle ore 8,30 alle 10,00 in via dei Romei appunto da Cicli Minelli).

