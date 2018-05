SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - Scadenza invio domande il 21 maggio 2018. Mercoledì 9 maggio alle 15 incontro di presentazione in via Darsena 57 Pubblicato il nuovo bando per il Servizio civile regionale. Tutti i progetti sul sito del Copresc

È aperto il Bando di Servizio civile regionale 2018. Il termine ultimo per partecipare è lunedì 21 maggio 2018 alle 14.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - Hai tra i 18 e i 30 anni non compiuti? Sei italiano o straniero in regola con il permesso di soggiorno? Vuoi dedicare un periodo della tua vita a un

progetto di solidarietà sociale ed avere un piccolo riconoscimento economico? Candidati per partecipare alle selezioni! I posti disponibili sono 19.

Durata dei progetti: da 6 a 11 mesi di Servizio per 4-/5 giorni alla settimana (15/20/25 ore settimanali).

Il tuo impegno verrà riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna attraverso un assegno mensile calibrato in base al progetto scelto (219, 288 o 360 euro mensili).

Partecipa all'incontro pubblico di presentazione dei progetti mercoledì 9 maggio 2018 alle 15 al Consorzio Wunderkammer (Palazzo Savonuzzi) in via Darsena 57 a Ferrara

Per info: Copresc FE - COordinamento PRovinciale degli Enti di Servizio Civile di Ferrara, via Ravenna 52, 44124 Ferrara (c/o Agire Sociale - CSV di Ferrara), tel. 0532. 205688, cell. 327 8126010, mail ferraracopresc@gmail.com

Sito internet: http://coprescferrara.it/

