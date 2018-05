SPORT E TURISMO - Calendario appuntamenti del 16 e 18 maggio 2018 Giro d'Italia 2018: le iniziative di valorizzazione della partenza della 13.ma tappa da Ferrara

Presentate in conferenza stampa questa mattina, mercoledì 9 maggio in residenza municipale a Ferrara, le iniziative di valorizzazione della partenza della 13.a tappa del Giro d'Italia in programma nel capoluogo estense venerdì 18 maggio 2018. Nel corso dell'incontro si è fatto cenno anche all'Ordinanza relativa ai provvedimenti di viabilità, in vigore nelle giornate del 17 e 18 maggio 2018, che verrà diffusa ufficialmente nei prossimi giorni.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il vicesindaco e l'assessore allo Sport del Comune di Ferrara Massimo Maisto e Simone Merli, Davide Urban - direttore generale Ascom Ferrara, Nicola Scolamacchia - presidente Confesercenti, Michele Rosati - responsabile Ufficio Marketing Confesercenti Ferrara, Stefano Zobbi - titolare agenzia "Dodicieventi", Enrico Balestra - presidente UISP Ferrara, Matteo Ludergnani - presidente Consorzio Visit Ferrara, Roberto Accorsi - ispettore capo Polizia Municipale di Ferrara, Eleonora Manfredini (Wite Dentisti Associati, sponsor).

>> DOCUMENTAZIONE scaricabile in fondo alla pagina (a cura degli organizzatori Ascom, Confesercenti, Uisp Ferrara, Dodicieventi in collaborazione con il Comune di Ferrara)

LE SCHEDE (a cura degli organizzatori)

PINK NIGHT e APPUNTAMENTO AL VELODROMO "FAUSTO COPPI" - Settimana di celebrazioni in rosa attendendo la tredicesima tappa del giro d'Italia: si apre una settimana di festeggiamenti la prossima (dal 14/05) con diversi appuntamenti targati Ascom Confcommercio Ferrara. Innanzitutto a partire dal 14 maggio le vetrine in rosa preludio poi dell'appuntamento di venerdì 18 maggio con la Pink Night in centro e lo shopping serale ad oltranza. Altri appuntamenti sono quelli di mercoledì 16 maggio per un primo assaggio del mondo delle due ruote al Velodromo cittadino "Fausto Coppi" dove dalle 17, 30 sarà possibile provare in pista biciclette da corsa e gravel.

A seguire a partire dalle 20 (sempre all'interno degli spazi del Velodromo cittadino) si dialogherà di Turismo, Ciclismo e Benessere con esperti del settore: Mauro Fumagalli già ciclista professionista e anima del Marche bike ride to London, Simone Dovigo ideatore della Bike Night, Enrico Balestra di Uisp Ciclismo, Luciano Boccaccini giornalista e cultore delle due ruote, Fausto Molinari dirigente responsabile dell'Ufficio Manifestazioni sportive del Comune. Il tutto coordinato da Davide Urban direttore generale di Ascom Ferrara e ideatore dei percorsi cicloturistici di I bike.it. Un dialogo per conoscere e affrontare il tema delle ciclismo non solo nei suoi aspetti chiamo prettamente turistici ma anche di un economia alternativa efficace e sostenibile.

Poi il programma della settimana passa al 17 maggio con la cena di gala per le autorità e delle istituzioni in piazza della Repubblica presso il ristorante Max. Poi il 18 maggio sarà la volta della Pink Night, che verrà presentata in conferenza stampa apposita.

"Ferrara città di arte, di cultura e di grande sport (senza dimenticare la SPAL) - come sottolinea Giulio Felloni presidente provinciale di Ascom Ferrara - in una nella stessa settimana avremo l'appuntamento non solo con l'edizione 101 del giro d'Italia della Freccia Rosa ma anche il passaggio della Freccia rossa e dunque della Mille Miglia, E poi a grande arte esposta all'interno del Castello Estense con le opere della fondazione Cavallini Sgarbi". Insomma Ferrara città delle biciclette da scoprire in sella ...ad una bici: "Turismo, cicloturismo, benessere - chiude Davide Urban direttore generale di Ascom Ferrara - sono elementi di una nuova economia, sono elementi in crescita positivi e che ritrovano in Ferrara i parametri per poter essere evidenziati". L'appuntamento è dunque con gli eventi - in attesa delle freccia Rosa - targati Ascom a partire da lunedì 14. (A cura dell'Ufficio Stampa - Ascom Ferrara)

GIRO A TAVOLA CON MANGIAFEXPO - La Dodicieventi, come organizzatrice di Mangiafexpo, in collaborazione con Confesercenti Ferrara, in occasione della tappa del Giro D'Italia che partirà da Ferrara, darà la possibilità agli avventori dell'evento, di poter pranzare e cenare nei Ristoranti convenzionati al "Giro a Tavola con Mangiafexpo", un Menù tutto rosa ad un prezzo calmierato e con sapori del nostro territorio rivisitati in Rosa.

Saranno 15 fra Ristoranti e Locali in cui poter trovare tra il 16 e 18 maggio 2018 i menù rosa. Sarà messo a disposizione del pubblico un Depliant con le indicazioni per trovare questi ristoranti e una geolocalizzazione con QR CODE. Si potranno trovare al punto informazioni del Comune di Ferrara e nel villaggio del Giro D'Italia, sempre nel punto riservato al Comune. (A cura dell'agenzia Dodicieventi)

CLIK CONCORSO FOTOGRAFICO & MODELS PARTY - GIOVEDI' 17 MAGGIO CAFFETTERIA CASTELLO ESTENSE - dalle ore 18 alle 21 set fotografico e aperitivo con le Modelle del Concorso Fotografico - In occasione della partenza della tappa di Ferrara del Giro D'Italia, la Dodicieventi organizza in collaborazione con Confesercenti Ferrara e Caffetteria Castello Estense la prima Edizione di CLIK, Concorso Fotografico dedicato alla bicicletta. Sarà allestito un set fotografico nelle sale della Caffetteria, dove modelle e fotografi daranno vita ad uno shoting fotografico dalle ore 18 alle 21. Le ragazze partecipanti poseranno con una bici d'epoca messa a disposizione da un collezionista ferrarese, Massimo Milani e con abbigliamento dell'Atelier Giusi Indelicato e Pelle D'Oca, il trucco sarà curato dalla Make Up Artist Maura Staffa, il videoclip sarà realizzato dal video maker Simone Pasello.

Sarà realizzato anche un set "Selfie", dove chi consumerà alla caffetteria, avrà la possibilità di farsi un selfie con una modella e pubblicare sui social. Le modelle si alterneranno anche nel cortile con i fotografi per scattare all'aperto nella splendida cornice del Castello Estense. Le foto scattate saranno pubblicate sui social con #ClikGiroditalia e le 3 più cliccate avranno un servizio fotografico professionale gratuito. I Fotografi e le Modelle saranno premiate qualche settimana dopo l'evento sempre presso la Caffetteria Castello Estense. (A cura dell'agenzia Dodicieventi)

