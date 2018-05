CULTURA, TURISMO E UNIVERSITA' - Mostra fotografica dal 14 maggio al 14 giugno 2018 nell'atrio della sede universitaria di Economia, via Voltapaletto 11 "#FerraraMeetsErasmus - The Exhibit", come gli studenti stranieri vedono Ferrara

Mostra fotografica #FerraraMeetsErasmus - The Exhibit - Grazie a un progetto congiunto di Università e Comune in esposizione i migliori scatti delle studentesse e degli studenti Erasmus

"Fare l'Erasmus" significa lasciare la propria città, i luoghi familiari, la propria Università per qualche mese o un anno intero, e continuare gli studi in una nuova città e in un nuovo Ateneo che diventano, per un periodo, la nuova casa. Un momento fondamentale per la formazione personale e accademica di studentesse e studenti universitari, ma anche un'esperienza di vita indimenticabile, per sempre legata al luogo in cui si è svolta.

Dalla collaborazione tra Università di Ferrara e Comune di Ferrara (Assessorato alla Cultura e al Turismo) nasce un ulteriore progetto che si pone l'obiettivo di valorizzare l'attrattività e l'accoglienza del territorio estense e dell'Ateneo, grazie alla consapevolezza che, nell'esperienza Erasmus, Università e città si fondono inestricabilmente.

Dopo il lancio, la settimana scorsa, della My Unife Card, che prevede l'accesso gratuito ai musei civici di Ferrara per tutte le matricole Unife sino a fine 2018, è stato presentato oggi nella sede di Economia e Management di Unife il progetto #FerraraMeetsErasmus - The exhibit. L'iniziativa nasce sui social media: le studentesse e gli studenti Erasmus che studiano o hanno studiato a Unife sono stati invitati a condividere gli scatti più belli e rappresentativi della città sulle piattaforme Facebook e Instagram, accompagnati dall'hashtag #FerraraMeetsErasmus.

Il risultato è stato poi passato in rassegna da una giuria composta da Massimo Maisto, vicesindaco di Ferrara e assessore alla cultura, turismo, giovani, città universitaria e pari opportunità, Fulvio Fortezza, professore associato di Economia e Gestione delle Imprese e delegato rettorale al rafforzamento dell'immagine e del posizionamento dell'Ateneo, Mario Brambilla, fotografo professionista e Orazio Spoto, social & web communication specialist.

I 52 scatti prescelti sono ora esposti nel suggestivo atrio di Palazzo Bevilacqua Costabili, prestigiosa sede del Dipartimento di Economia e Management in via Voltapaletto, 11.

Enrico Deidda Gagliardo, prorettore dell'Università di Ferrara, spiega:

"FerraraMeetsErasmus è un'altra bella iniziativa che nasce dalla sempre più stretta e proficua collaborazione fra Ateneo e Città, nel caso specifico per valorizzare in modo congiunto e armonico l'esperienza che, a 360 gradi, studenti e studentesse possono vivere a Ferrara. Questo contest permette di raccontare la città con gli occhi di chi impara a scoprirla giorno dopo giorno, arrivando da ospite e finendo per diventarne parte integrante. Per noi è una bellissima occasione per capire come sia percepita la città e quali siano gli stati d'animo dei ragazzi e delle ragazze che arrivano da altri Paesi e da altre culture. Il nostro obiettivo è di trasformare la loro esperienza di vita e di studio in un momento memorabile, di crescita e di arricchimento complessivo. E siamo certi che Ferrara occuperà per sempre nei loro cuori un posto speciale"

Questo contest fotografico - spiega Massimo Maisto - ci dà l'opportunità di vedere Ferrara con gli occhi degli studenti fuori sede, di capire come loro vivono la città, di coglierne, attraverso le fotografie, tutte le sfumature che noi cittadini tendiamo a dimenticare o a dare per scontate.

Grazie a #FerraraMeetsErasmus valorizziamo la diversità dei punti di vista e possiamo ricavare da essa occasione di crescita e di arricchimento sia culturale che umano. L'Amministrazione comunale è favorevole a questo tipo di iniziative perché rafforzano il legame con i cittadini-studenti. Gli "Erasmus", così come gli studenti fuori sede, sono una grande risorsa culturale, sociale ed economica per la nostra città, e sempre di più vogliamo far si che Ferrara diventi una città pronta ad ospitare giovani da tutto il mondo.

In occasione dell'apertura, il 12 maggio, le autrici e gli autori delle fotografie esposte riceveranno una copia della propria fotografia e un omaggio dell'Università degli Studi di Ferrara.

La mostra sarà visitabile gratuitamente oltre a sabato 12 maggio (ore 16.30-18), dal 14 maggio al 14 giugno 2018 soltanto nei giorni feriali (ore 9 - 18).

A cura di: Servizio Manifestazioni Culturali e Turismo. Politiche per la Pace Comune di Ferrara. Ufficio stampa, Comunicazione istituzionale e digitale Università degli Studi di Ferrara.

Links:

Immagini scaricabili: