Ponte sul Fiume Po: il punto della situazione sui lavori di manutenzione del ponte e il servizio navetta su acqua per pedoni e biciclette

Venerdì 18 maggio 2018 alle 14, nella zona di approdo nautico sulla riva ferrarese del Fiume Po (via Anita 152, lato ovest dell'imbocco del ponte), avrà luogo una conferenza stampa per fare il punto della situazione relativa ai lavori di manutenzione del ponte e per illustrare il servizio navetta su acqua per pedoni e biciclette che verrà attivato in occasione della chiusura del manufatto.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

Tiziano Tagliani, sindaco del Comune di Ferrara

Aldo Modonesi, assessore ai Lavori pubblici e Mobilità del Comune di Ferrara

Daniele Chiarioni, sindaco del comune di Occhiobello

Davide Valentini, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Occhiobello

(Convocazione a cura dei Comuni di Ferrara e Occhiobello)

