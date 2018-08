ASSESSORATO A CULTURA E TURISMO - Visita alle sale e al giardino di via Piangipane con ass. Maisto e direttrice Della Seta Assessore regionale al Meis: 'Una ricchezza per il nostro turismo'

(Comunicato a cura del MEIS-Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah)

"Quello del MEIS è un percorso straordinario, una mostra davvero affascinante anche dal punto di vista emozionale. Racconta una vicenda millenaria, a tratti penso sconosciuta alla maggior parte degli italiani, e può rappresentare un forte elemento di attrazione a Ferrara, in grado di arricchire l'offerta di turismo culturale della nostra regione".

Sono le parole che Andrea Corsini, assessore al Turismo e al Commercio della Regione Emilia-Romagna, ha pronunciato poco fa (giovedì 9 agosto 2018, ndr), al termine della sua visita al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah - MEIS.

Accompagnato dalla direttrice del Museo Simonetta Della Seta, e dal vicesindaco del Comune di Ferrara Massimo Maisto, Corsini ha assistito allo spettacolo multimediale "Con gli occhi degli ebrei italiani", che in ventiquattro minuti ripercorre duemiladuecento anni di storia e cultura della Penisola attraverso lo sguardo degli ebrei italiani, e si è soffermato nelle sale del percorso espositivo "Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni": una narrazione originale dell'unicità della presenza ebraica in Italia, dalla sua formazione in età romana al Medioevo, e di come abbia costruito la propria peculiare identità, anche rispetto ad altri luoghi della diaspora, tra stagioni di convivenza e interazioni feconde e altre di intolleranza e persecuzioni.

Insieme al Giardino delle Domande, che aiuta a comprendere le regole della normativa ebraica sull'alimentazione, l'installazione e il percorso espositivo sono aperti al pubblico dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.



In allegato alcune immagini della visita dell'assessore regionale Andrea Corsini con il vicesindaco e assessore comunale di Ferrara Massimo Maisto e la direttrice del Museo Meis Simonetta Della Seta

Per info: Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah - MEIS, Via Piangipane 81, 44121 Ferrara

