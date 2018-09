BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 17 settembre alle 17 conferenza in via Scienze Utensili di spiritualità quotidiana svelati da Raffaella Arrobbio

Svelerà alcuni 'utensili' per portare la spiritualità nella vita quotidiana la conferenza di Raffaella Arrobbio, autrice del volume 'Il tesoro nascosto', in programma lunedì 17 settembre 2018 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

Nel corso dell'incontro dialogherà con l'autrice Marcello Girone Daloli.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Portare la "spiritualità" nella vita di ogni giorno, abbandonare la separazione tra ciò che è elevato e ciò che è materiale, tradurre in parole viventi per noi oggi gli insegnamenti spirituali del passato. Quali ostacoli frapponiamo ogni giorno alla realizzazione di queste qualità interiori? Come limitiamo e blocchiamo le nostre vite? Raffaella Arrobbio ci offrirà alcuni utensili da utilizzare nel nostro quotidiano per conseguire il grande obiettivo di scoprire quella bellezza nascosta nel fondo di ognuno di noi, portarla alla luce e donare così un più alto significato alle nostre esistenze.

Raffaella Arrobbio, laureata in Filosofia e in Psicologia, lavora come Psicoterapeuta a Torino. Da più di trent'anni studiosa e praticante di Buddhismo sotto la guida di esponenti dell'autentica tradizione Buddhista del Tibet. Ha collaborato per molti anni alla rivista di studi buddhisti Paramita e ha partecipato al volume antologico Psicoterapia e Meditazione (Mondadori,1991). Nel 2001 ha pubblicato Il Tesoro Nascosto - Le vie al benessere interiore (SEI, Torino) in cui espone la sua visione di una psicoterapia che sia anche strumento per accedere a dimensioni superiori della coscienza. Nel 2017 pubblica Gesù e Buddha in dialogo (Lorenzo de' Medici Press, Firenze), un saggio che avvicina i due insegnamenti spirituali, evidenziandone l'armonia di fondo tramite l'accostamento di testi evangelici e buddhisti.

Il calendario completo degli eventi e delle attività culturali, aperti liberamente a tutti gli interessati, in programma nelle biblioteche e archivi del Comune di Ferrara su: http://archibiblio.comune.fe.it

