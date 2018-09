CASTELLO ESTENSE - Giovedì 20 settembre 2018 nella sede museale del Castello Estense Il programma dell'ultimo giorno di apertura della mostra Cavallini-Sgarbi: visite guidate e la cantante Arisa

In occasione dell'ultimo giorno di apertura della mostra "La Collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell'Arca a Gaetano Previati. Tesori d'arte per Ferrara", il Castello Estense prolunga l'orario di apertura dalle 9:30 alle 22:30 (la biglietteria chiude alle 21:30).

Durante la giornata ci saranno visite guidate a partenza fissa, dedicate in particolare alle opere della collezione esposte nelle sale riccamente decorate dell'ala sud e dei camerini, alle ore 11, 15, 17, 19 e, a partire dalle 17 circa Elisabetta Sgarbi e Eugenio Lio incontreranno i visitatori lungo il percorso espositivo della Collezione.

Per finire, dalle ore 21 la cantante Arisa (nella foto) sarà ospite della mostra per un omaggio al pubblico.

Durante l'intera giornata, fino alla sera, è aperta e ad entrata libera la Caffetteria del Castello al Piano Nobile dello spazio museale.

(Comunicato a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili: