CASTELLO ESTENSE - Da venerdì 21 settembre ala sud chiusa. Da sabato 13 ottobre anticipazione prossima mostra Castello Estense: chiusura dei camerini e di sale dell’ala sud per smontare la mostra

Da venerdì 21 settembre a venerdì 12 ottobre 2018 le sale dell'ala sud e dei camerini del Castello saranno chiuse al pubblico per consentire il disallestimento della mostra della collezione Cavallini-Sgarbi e il riallestimento degli spazi. Il percorso museale sarà comunque accessibile ai visitatori sino all'ingresso di tale zona con tariffe scontate.

Le sale riapriranno nuovamente al pubblico sabato 13 ottobre con un'anticipazione della mostra "L'Arte per l'Arte. Dipingere gli affetti. La pittura sacra a Ferrara dal Cinquecento al Settecento" prevista in Castello dal 26 gennaio al 26 dicembre 2019.

Per info: sito web www.castelloestense.it, email castelloestense@comune.fe.it, tel. 0532 299233

Nella foto - scaricabile in fondo alla pagina - Castello estense di Ferrara: i Camerini del principe sopra alla via Coperta

