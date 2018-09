CENTRO DOCUMENTAZIONE MONDO AGRICOLO FERRARESE - Domenica 23 settembre alle 16 in via Imperiale 263. Ad ingresso libero Verso l'autunno, riprendono le domeniche culturali al MAF

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Riprendono gli attesi appuntamenti culturali domenicali al MAF - Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco (via Imperiale 263) alle porte dell'autunno e dei suoi colori e sapori della campagna ferrarese. Il primo incontro si preannuncia intenso e pieno di interesse, con fotografie, un libro e un approfondimento del Teatro dei Burattini. Si inizierà domenica 23 settembre alle 16, con l'inaugurazione della mostra fotografica "Steampunk Family" (in parete fino al 5 ottobre), con immagini di Anna Maria Mantovani, Luca Zampini, Maurizio Tieghi e Roberto Del Vecchio. La mostra è il felice risultato di un progetto che la FIAF ha dedicato al tema della famiglia. Gli artisti del Foto Club Ferrara hanno scelto soggetti decisamente inconsueti e proprio per questo da portare a conoscenza di un pubblico che travalichi quello degli addetti ai lavori. L'esperienza espositiva è curata dal Foto Club Ferrara in collaborazione con l'Associazione Steampunk Nord Est.

Si procederà quindi alla presentazione, da parte di Daniele Civolani, del libro, scritto a più mani, "Cesare Martinelli (1826-1867). Da Bologna a Mentana. Una vita dedicata agli ideali risorgimentali" (Anima Altedo, 2017). Il maggiore garibaldino Cesare Martinelli, originario di Altedo, nella pianura bolognese ai confini con Ferrara, combatté con Garibaldi fin dal 1848 e perse la vita nella Battaglia di Mentana. Saranno presenti vari autori.

Sarà quindi la volta di un inconsueto incontro con la cultura del mondo popolare del nostro tempo. Il burattinaio Riccardo Pazzaglia (Compagnia "I Burattini di Riccardo") dialogherà con il pubblico sul tema "Essere burattinai, oggi" e quindi, per la gioia dei presenti (e non soltanto piccoli!), rappresenterà una farsa tradizionale, anche per fare comprendere l'attualità di uno spettacolo popolare senza tempo.

La giornata si concluderà con il consueto buffet con i prodotti della terra ferrarese. A ingresso libero, l'organizzazione è curata dal Comune di Ferrara, dal MAF e dall'Associazione omonima e si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

MAF-Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese - Via Imperiale, 263 44124 - San Bartolomeo in Bosco (Fe) Tel. 0532 725294 e-mail: info@mondoagricoloferrarese.it