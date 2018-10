BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 19 ottobre alle 17 conferenza in via Scienze La famiglia musulmana nelle società occidentali

Proporrà un'analisi dei ruoli all'interno della famiglia musulmana nelle società occidentali la conferenza di Sumaya Abdel Qader in programma venerdì 19 ottobre 2018 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

L'incontro rientra nel ciclo di conferenze, promosso dall'Istituto Gramsci e dall'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, dedicato proprio al tema 'Famiglie'. La presentazione sarà a cura di Piero Stefani.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Quando si parla di islam, spesso, è la figura della donna ad essere oggetto di maggiore attenzione, studio, polemica, dibattito, ecc. Spesso, purtroppo, in modo estemporaneo e decontestualizzato. Difficilmente si sente parlare del più ampio tema della famiglia nella sua globalità e specificità, dove certamente la figura della donna ha un ruolo di rilievo, ma non è l'unico soggetto presente. Nella mia relazione cercherò di offrire nozioni di base e spunti di riflessione, se pur in modo sintetico e non esaustivo, partendo dalla tradizione classica islamica (in merito al tema in oggetto) per arrivare a cogliere le nuove sfide che gli attuali contesti socio culturali lanciano dando il via ad una interessante spinta generativa nella via dell'esegesi/interpretazione/fatawi ecc. Svilupperò il discorso cercando di toccare in particolar modo i seguenti quattro punti avendo cura di arricchirli con esempi concreti:

- Il senso della famiglia nell'islam: un progetto di vita.

- La relazione uomo donna, tra diritti e doveri.

- Dopo Dio e il Profeta, i genitori.

- L'educazione dei figli.

- La famiglia musulmana in occidente -contesto di minoranza-, tra tradizione e cambiamenti, quali criticità e o opportunità.





