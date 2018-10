FESTIVAL DEI DIRITTI 2018 - Giovedì 25 ottobre alle 17 con un documentario a Palazzo Tassoni Estense (via Ghiara 36) "Memorie dal Reparto n. 6" in scena per celebrare i 40 anni della Legge Basaglia

(Comunicato a cura degli organizzatori)

La Legge Basaglia compie 40 anni e Ferrara celebra questa conquista di civiltà giovedì 25 ottobre 2018 alle 17 nel salone d'Onore di Palazzo Tassoni Estense (via Ghiara 36, Ferrara) con un doppio appuntamento: lo spettacolo teatrale "Memorie dal Reparto n. 6" di Teatro Nucleo e la proiezione del documentario L'attore in manicomio. L'evento, proposto nell'ambito del Festival dei Diritti - organizzato da Comune di Ferrara, Dipartimento di Architettura, Festival dei Diritti e Teatro Nucleo per celebrare i 40 anni della Legge Basaglia - è anche l'occasione per ricordare il lavoro di Antonio Slavich, già direttore dell'Ospedale Psichiatrico di Ferrara e collega di Franco Basaglia.

Proprio Antonio Slavich, negli anni '70, chiamò a Ferrara Horacio Czertok e Cora Herrendorf, fondatori di Teatro Nucleo, che assunsero un ruolo importante nel processo di trasformazione dell'Ospedale Psichiatrico della città estense, da lager a luogo di cultura e ricerca.

Il video "L'attore in manicomio racconta questa esperienza", registra le attività di Teatro Nucleo nei reparti e nei cortili dell'istituzione psichiatrica nel 1977, un anno prima che la Legge 180, nota come Legge Basaglia, entrasse in vigore: il documentario, girato col video 1/2 pollice a nastro aperto, è un raro reperto che fa conoscere le condizioni manicomiali precedenti alla riforma e mostra come il teatro ne modificasse gli equilibri, dando la possibilità ai degenti di mescolarsi, misurarsi, confrontarsi con infermieri, medici e volontari in quegli stessi spazi dove avverrà la proiezione: Palazzo Tassoni Estense, che ospita il Dipartimento di Architettura, è stato infatti la sede dell'Ospedale Psichiatrico e - successivamente alla sua chiusura - ha accolto per dieci anni le attività di Teatro Nucleo.

La presentazione del documentario sarà preceduta dallo spettacolo "Memorie dal Reparto n. 6", diretto da Cora Herrendorf e interpretato da Daniele Giuliani, che si ispira liberamente all'omonimo racconto di Anton Čechov delle segregazioni e delle brutalità a cui venivano sottoposti i degenti psichiatrici nella Russia zarista dell'Ottocento. «I protagonisti (lo psichiatra Andrèj Efimjc e il folle Ivan Dmitric Gromov) sono entrambi, con i loro elevati principi di umanità e di giustizia, piegati dalla vita e dalla storia - spiega la regista argentina Cora Herrendorf - e pagano il prezzo di un modo di essere empatico e idealistico che urta contro una realtà sociale impregnata a tutti i livelli di meschinità, opportunismo, corruzione, spietatezza, cattiveria».

La poetica universale dello scrittore russo è quanto mai attuale in un momento storico in cui si vuole mettere in discussione la Legge Basaglia - «una conquista di civiltà che rischiamo di perdere», come dichiara Cora Herrendorf - e sulla quale Ferrara accende i riflettori il 25 ottobre, in questo evento, che nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara, il Comune di Ferrara, il Festival dei Diritti e Teatro Nucleo.

Un appuntamento imperdibile per chi c'era, per non dimenticare. E per chi non c'era ancora, per conoscere. Ingresso a offerta libera.

Per info: https://www.facebook.com/FestivalDeiDirittiDiFerrara/ e la pagina di Cronacacomune del 22 ottobre 2018 per approfondire le iniziative del Festival dei diritti 2018.

Nelle immagini - scaricabili in fondo alla pagina - una scena di "Memorie dal Reparto n.6", un'immagine del filmato sulle attività negli ospedali psichiatrici e l'Ospedale psichiatrico di Ferrara il 28 giugno 1977 (foto Teatro Nucleo)

Immagini scaricabili: