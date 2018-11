ASSESSORATO ALLA MOBILITA'• Consegnati a Milano i riconoscimenti 2019 a 13 nuovi Comuni, si affiancano alle 69 Amministrazioni tra cui Ferrara già in rete 'FIAB-ComuniCiclabili' alla seconda edizione assegna a Ferrara 5 bike smile con lode

"Anche quest'anno Fiab colloca Ferrara sul gradino più alto del podio della mobilità ciclabile assegnandole 5 bike smile con lode". - ha affermato l'assessore Aldo Modonesi, oggi a Milano alla consegna delle bandiere gialle della ciclabilità italiana a 13 nuovi Comuni che entrano a far parte del progetto ComuniCiclabili, affiancati alle 69 amministrazioni locali, tra cui Ferrara, già insignite del riconoscimento nella prima edizione - Grazie al lavoro fatto sulle ciclabili (che in dieci anni sono state raddoppiate, passando da 87 a 175), grazie ai servizi (dalle zone 30 alle case avanzate e prossimamente il nuovo bike sharing e le rastrelliere antifurto), alla comunicazione e alle campagne di educazione (dai ciclisti illuminati al pedibus e bicibus). Un risultato - ha aggiunto Modonesi - raggiunto grazie al lavoro di tanti (tecnici del Comune, Ami, Fiab Ferrara e tanti cittadini) e che fa bene alla città. Una città che si muove sostenibilmente è una città più sana, che pensa al suo futuro, che riduce le distanze tra le persone, le generazioni, il territorio".

(in alto un'immagine di oggi a Milano, presenti l'assessore Aldo Modonesi e l'amministratore unico di AMI Ferrara srl Giuseppe Ruzziconi)

(Comunicazione a cura di Ufficio Stampa FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta - www.fiab-onlus.it)

Oggi, con una cerimonia ufficiale alla Triennale di Milano nel corso della manifestazione "Urbanpromo Progetti per il Paese", FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta ha consegnato le bandiere gialle della ciclabilità italiana ai sindaci dei primi 13 nuovi ComuniCiclabili 2019 (in rosso sulla mappa).

Modena, Padova, Piacenza, Alba Adriatica (TE), Carpi (MO), Lignano Sabbiadoro (UD), Maranello (MO), Martinsicuro (TE), Misano Adriatico (RN), San Donato Milanese (MI), San Giovanni Lupatoto (VR), Serrone (FR) e Turriaco (GO) si affiancano alle 69 amministrazioni locali già insignite del riconoscimento nella prima edizione del 2018 e portano la rete dei ComuniCiclabili italiani a superare quota 80.

L'iniziativa FIAB-ComuniCiclabili intende riconoscere e valutare l'impegno delle realtà attive in politiche bike-friendly e in interventi concreti per lo sviluppo di una mobilità in bicicletta, l'unica davvero sostenibile per le persone, le città e l'ambiente. Il progetto si prefigge, parallelamente, di sostenere e accompagnare i singoli territori a fare sempre meglio per agevolare la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto in ogni ambito, dagli spostamenti quotidiani di bike-to-work e bike-to-school al tempo libero, fino alle vacanze in sella.

L'attestazione di ComuneCiclabile è accompagnata da un punteggio (da 1 a 5 bike-smile) assegnato in base a diversi parametri di valutazione all'interno di 4 aree di intervento: mobilità urbana, cicloturismo, governance, comunicazione e promozione.

"Giunta alla seconda edizione, siamo orgogliosi di affermare come l'iniziativa ComuniCiclabili sia in grado di mettere in moto le amministrazioni locali. Abbiamo riscontrato, infatti, l'interesse da parte di molte realtà che hanno sottoposto la loro candidatura anche per avere il riconoscimento minimo e ottenere la bandiera con 1 bike-smile - spiega Alessandro Tursi, vicepresidente FIAB e responsabile del progetto che aggiunge: - Altrettanto lodevole è l'impegno di alcune realtà già nelle rete dallo scorso anno, in particolare Ferrara che, pur avendo già ottenuto il riconoscimento nella fascia più alta, ha comunque operato per migliorarsi con ulteriori interventi, dall'ampliamento della rete ciclabile urbana, all'incremento delle zone 30, fino alla promozione di eventi di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio. C'è poi chi migliora il proprio punteggio, come Pineto, che passa da 3 a 4 bike-smile".

I 13 nuovi ComuniCiclabili 2019 sono solo un primo gruppo, che avendo presentato la candidatura in tempi rapidi, ricevono il riconoscimento oggi in anteprima. Le candidature per l'edizione 2019 di ComuniCiclabili sono aperte fino a fine gennaio su www.comuniciclabili.it Dopo le operazioni di verifica, i nuovi comuni che risulteranno ammissibili riceveranno l'attestato e la bandiera gialla della ciclabilità italiana nella Primavera 2019.

Tra le particolarità delle new entry nella rete italiana dei ComuniCiclabili si fa notare Maranello, capitale dell'auto di lusso che, pur ruotando intorno all'azienda automobilistica più prestigiosa al mondo, è stata capace di intraprendere negli ultimi tempi politiche a favore della mobilità ciclistica. In Lombardia, invece, crescono i ComuniCiclabili della città metropolitana di Milano: dopo Cinisello Balsamo, Segrate, Cassina de' Pecchi e Cernusco sul Naviglio, ecco oggi San Donato Milanese insignito del riconoscimento.



Con ingresso di Lignano Sabbiadoro, Alba Adriatica, Misano Adriatico e Martinsicuro, inoltre, la costiera adriatica arriva ora a contare una ventina di ComuniCiclabili, da Grado in Friuli Venezia Giulia a Pescara in Abruzzo. Anche il Lazio, infine, grazie a Serrone, entra finalmente nel circuito ComuniCiclabili.

"Il prossimo passo è la dimensione EUROPEA del progetto - spiega Giulietta Pagliaccio, presidente FIAB. - ComuniCiclabili d'ora in avanti sarà in sinergia con il network europeo Cities & Regions for Cyclists, per portare le città italiane a confrontarsi e collaborare con quelle europee, dove il livello è molto più alto. Sarà uno stimolo e soprattutto un'opportunità in più offerta alle amministrazioni più volenterose, al di là del riconoscimento internazionale del valore e dell'autorevolezza dato a ComuniCiclabili".

La cerimonia di consegna degli attestati di ComuneCiclabile è avvenuta al termine del convegno "Ciclovie nazionali, locali e territori" (https://urbanpromo.it/2018/eventi/ciclovie-nazionali-locali-e-territori/) promosso all'interno della XV edizione di Urbanpromo, "Progetti per il Paese", che prosegue fino al 23 novembre. Urbanpromo, manifestazione nazionale di riferimento sulla rigenerazione urbana, è organizzato da Urbit e da INU-Istituto Nazionale di Urbanistica, con cui FIAB-ComuniCiclabili ha siglato un accordo di collaborazione basato sulla relazione che lega i temi della mobilità in bicicletta a quelli dell'urbanistica e della pianificazione territoriale.

Sulle bandiere distribuite dalla presidente di FIAB, Giulietta Pagliaccio l'indicazione del punteggio, da 1 a 5 bike-smile, assegnato ad ognuno dei 13 nuovi ComuniCiclabili:

• Modena - 4 bike-smile

• Padova - 4 bike-smile

• Piacenza - 4 bike-smile

• Alba Adriatica (TE) - 2 bike-smile

• Carpi (MO) - 3 bike-smile

• Lignano Sabbiadoro (UD) - 3 bike-smile

• Maranello (MO) - 3 bike-smile

• Martinsicuro (TE) - 2 bike-smile

• Misano Adriatico (RN) - 3 bike-smile

• San Donato Milanese (MI) - 2 bike-smile

• San Giovanni Lupatoto (VR) - 3 bike-smile

• Serrone (FR) - 2 bike-smile

• Turriaco (GO) - 3 bike-smile

Per ulteriori INFO: www.comuniciclabili.it, dove sono pubblicati anche i nuovi punteggi (confermati o modificati) dei 69 ComuniCiclabili già nel circuito dallo scorso anno.

Fondata nel 1988, FIAB Onlus-Federazione Italiana Amici della Bicicletta è oggi la più forte realtà associativa di ciclisti italiani non sportivi. Con circa ventimila soci suddivisi in oltre 150 associazioni in tutto il territorio italiano, FIAB è, prima di tutto, un'organizzazione ambientalista che, come riporta il suo Statuto, promuove la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico in un quadro di riqualificazione dell'ambiente, urbano ed extraurbano. Forte della presenza, tra i suoi soci, di numerosi esperti in campo sanitario, giuridico, urbanistico, ingegneristico e paesaggistico, FIAB è diventata, negli anni, il principale interlocutore degli enti locali sull'importante tema della mobilità sostenibile. FIAB è stata riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente quale associazione di protezione ambientale (Art. 13 Legge n. 349/86) e inserita dal Ministero dei Lavori Pubblici tra gli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale. Tra le numerose iniziative, FIAB organizza ogni anno Bimbimbici, manifestazione nazionale dedicata a bambini e ragazzi che coinvolge oltre 200 città, e Bicistaffetta, per promuovere il cicloturismo quale volano economico del nostro Paese e sostenere lo sviluppo della rete ciclabile nazionale Bicitalia. Con il progetto ComuniCiclabili, infine, FIAB misura e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani: la prima edizione 2018 ha assegnato il riconoscimento a 69 amministrazioni con un punteggio (da 1 a 5 bike-smile) apposto sulla bandiera gialla. Fiab aderisce a ECF-European Cyclists' Federation, la Federazione Europea dei Ciclisti. Presidente di FIAB è Giulietta Pagliaccio. Per info: www.fiab-onlus.it







