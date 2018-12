GIOVANI - Mercoledì 5 dicembre alle 18.30 a Wunderkammer (via Darsena 57) Giovani e lavoro: un incontro per orientarsi

"Le aziende si presentano: giovani e lavoro" è il titolo dell'incontro organizzato per mercoledì 5 dicembre 2018 alle 18.30 a Wunderkammer (via Darsena 57, Ferrara). L'appuntamento è rivolto a chi sta entrando nel mondo del lavoro. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ferrara e dell'Ufficio Informagiovani.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Cosa bisogna inserire nel proprio curriculum per renderlo unico? È meglio sapere o saper fare? Quali sono i profili più richiesti dalle aziende? Sarà un incontro dedicato agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti e agli imprenditori, quello previsto per mercoledì 5 dicembre alle 18.30 (e fino alle 20.30) a Consorzio Wunderkammer, in via Darsena 57 a Ferrara. Con l'iniziativa "Giovani e lavoro: le aziende si presentano", gli imprenditori del territorio si raccontano con l'obiettivo di orientare i giovani nella scelta educativa e formativa più adeguata, in base alle reali esigenze del mercato del lavoro attuale.

L'iniziativa, organizzata da Phorma Mentis in collaborazione con Centoform Srl e con il patrocinio del Comune di Ferrara, rientra negli appuntamenti del Festival della Cultura Tecnica, viaggio istruttivo e divertente nel mondo della tecnica e della scienza organizzato in più sedi dell'Emilia Romagna. Quest'anno, infatti, il Consorzio Wunderkammer si è allargato, accogliendo tra le consorziate Phorma Mentis, associazione già operativa da tempo nel settore della promozione del lavoro e dell'orientamento professionale, che ha sede a Palazzo Savonuzzi di via Darsena.

La serata di orientamento alla scelta giusta per il proprio future lavorativo è pensato per ridurre il gap fra domanda territoriale e offerta di forza lavoro, soprattutto per i profili tecnici.

Per info: tel. 051 6830470, centoform@centoform.it.

