ASSESSORATO ALLA CULTURA - Nella sezione 'musica' della sesta edizione del premio letterario nazionale "Salva la tua lingua locale" Premiato in Campidoglio il cantautore in dialetto ferrarese Giovanni Calza

Venerdì 14 dicembre scorso è stato premiato in Campidoglio a Roma il cantautore ferrarese Giovanni Calza. L'artista, che scrive e canta in dialetto ferrarese, è risultato primo nella sezione ‘Musica' presentando una selezione di canzoni swing, venate di blues e moderne tra cui "Ti t'jé stitich", "Al grustìn" e "A stagh bén", "La mié zità" e "A piov".

"Questo prestigioso riconoscimento - ha affermato nell'apprendere la notizia l'assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Massimo Maisto - premia sicuramente l'originalità di Giovanni Calza e insieme il suo costante impegno a difesa e valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dal nostro dialetto".

L'iniziativa "Salva la tua lingua locale" è stata istituita dall'Unione Nazionale delle Pro Loco e da Legautonomie Lazio ed è organizzato in collaborazione con il Centro Internazionale Eugenio Montale e l'Ong "Eip-Scuola Strumento di Pace". "Salva la tua lingua locale" nel corso delle edizioni ha ricevuto il l patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ed un premio di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.