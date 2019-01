BIBLIOTECA LUPPI – Martedì 22 gennaio alle 17 nella sala di via Arginone a Porotto Storie di crescita per bambini dai 2 agli 8 anni

Martedì 22 gennaio 2019 alle 17 alla Biblioteca Aldo Luppi, in via Arginone 320 nella frazione di Porotto a Ferrara, appuntamento settimanale di "Belle storie in biblioteca" con le letture per bambini dai 2 agli 8 anni. L'appuntamento di questa settimana intitolato "Storie di crescita" sarà con la lettura ad alta voce di libri sul tema a cura dei volontari dell'associazione "Briciole di Fole". La partecipazione è libera e gratuita.

Per info: biblioteca Aldo Luppi, via Arginone 320, Ferrara, tel. 0532 731957, email bibl.porotto@comune.fe.it

Immagini scaricabili: