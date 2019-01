BIBLIOTECA BASSANI – Mercoledì 23 gennaio alle 17 in via Grosoli Anche gli orchi hanno un cuore per l’Ora del racconto dei più piccoli

Mercoledì 23 gennaio 2019 alle 17 alla Biblioteca Giorgio Bassani (via G. Grosoli 42 a Ferrara, quartiere Barco) appuntamento con "L'ora del racconto", il ciclo di letture ad alta voce, dedicate a bambini dai 4 ai 10 anni.

Per il mese di gennaio i racconti saranno incentrati sul tema "Streghe, orchi e giganti". Questa settimana sarà Raffaella Menegatti ad animare il pomeriggio con la lettura di due storie che mettono in campo personaggi spaventosi e la possibilità di superare la paura: "No, la zuppa no!" di Luigi Dal Cin con illustrazioni di Francesco Fagnani (Lapis, 2018) e "Il drago dalle 7 teste" di Margherita Sgarlata e Riccardo Francaviglia (Bohem press Italia, 2008).

La partecipazione è gratuita e libera, senza necessità di prenotazione.

Per info: Biblioteca Giorgio Bassani, via Grosoli 42, Ferrara, info.bassani@comune.fe.it, tel. 0532 797414.

Immagini scaricabili: