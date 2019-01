MUSEO STORIA NATURALE - Il 26 e 27 gennaio alle 15,30 attività didattiche per bambini e ragazzi Viaggio per 'Apprendisti scienziati' nel mondo degli insetti

E' un viaggio nel mondo degli insetti quello in programma per gli 'Apprendisti scienziati' che il prossimo fine settimana vorranno partecipare ai laboratori organizzati dal Museo civico di Storia Naturale di Ferrara (via de Pisis 24). Sabato 26 gennaio 2019, alle 15.30, i bambini dai 5 ai 7 anni e domenica 27, sempre alle 15.30, i ragazzi dagli 8 ai 12 anni potranno, infatti, prendere parte alle attività pensate per condurli alla scoperta delle tante curiosità che riguardano questi piccolissimi esseri viventi. "Gli insetti - ricordano gli organizzatori - sono il gruppo animale più numeroso sulla terra; per svelare i segreti del loro successo useremo microscopi e stereoscopi e osserveremo le loro speciali e più incredibili caratteristiche".

I laboratori per 'Apprendisti scienziati' sono organizzati dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con l'Associazione Didò, che conduce le attività e sono collegati alla mostra 'Nanomondo: Viaggio nel mondo fino alla -9' visitabile all'interno del Museo stesso fino al 16 giugno 2019.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare contattando la sezione didattica del Museo al numero 0532 203381 (lunedì, mercoledì, venerdì - dalle 9 alle 12.30) o all'indirizzo dido.storianaturale@gmail.com. Il costo è di 6 euro per bambino e 2 euro per l'adulto accompagnatore.

