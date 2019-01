MUSEI D'ARTE ANTICA - Venerdì 25 gennaio, 1 e 8 febbraio alle 16 a Palazzo Bonacossi (via Cisterna del Follo 5) "La Cina in Occidente": ciclo di tre incontri sugli influssi culturali ed estetici

Venerdì 25 gennaio 2019 alle 16 nel salone d'onore di Palazzo Bonacossi (via Cisterna del follo 5, Ferrara) si terrà il primo di tre incontri dedicati all'arte cinese e all'influenza che questa ha esercitato sul gusto europeo. L'appuntamento intitolato "Cina ed Europa: le cineserie, riflessione su un incontro non sempre riuscito" sarà condotto da Franco Fortini e Fabio Smolari.

Al termine dell'incontro, i relatori accompagneranno il pubblico alla visita di una piccola esposizione temporanea che mette insieme oggetti provenienti da collezioni private riguardanti i temi trattati in una sala all'interno dello stesso palazzo Bonacossi (Musei civici di arte antica). Ingresso libero (fino al raggiungimento della capienza massima, 96 posti).

LA SCHEDA a cura dei Musei di arte antica di Ferrara - L'iniziativa fa parte del ciclo intitolato "La Cina in Occidente, influssi culturali ed estetici" organizzato in occasione della ricorrenza del Capodanno cinese, che cade il 5 febbraio 2019. Gli incontri si svolgeranno il venerdì dalle 16 alle 18 nelle date del 25 gennaio, 1 febbraio e 8 febbraio 2019 sui seguenti temi:

- Venerdì 25 gennaio, ore 16: "Cina ed Europa: le cineserie, riflessione su di un incontro non sempre riuscito" (prof. Fortini e dr. Smolari);

- Venerdì 1 febbraio, ore 16: "Il fascino della ceramica cinese in Occidente" (dr.Smolari);

- Venerdì 8 febbraio, ore 16: "Pittura e calligrafia, come i cinesi inventarono l'arte per l'arte" (dr.Smolari).

Al termine di ogni incontro (verso le 17.30) i relatori accompagneranno il pubblico alla visita della piccola esposizione di oggetti da collezioni private allestita per l'occasione e dedicata ai temi trattati. Lo scopo dell'iniziativa è una retrospettiva sui rapporti tra Oriente e Occidente in ambito artistico, aspetto spesso trascurato nell'odierna concezione di Estremo Oriente, mondo favoloso e pauroso come ai tempi dei bestiari medievali.

Per info: Musei di Arte Antica, Sacra e Storico Scientifici, Palazzo Bonacossi, via Cisterna del Follo 5, 44121 Ferrara, tel. 0532 232924, email e.capanna@comune.fe.it

