DOCUMENTARIO SPORTIVO - Martedì 5 febbraio alla Sala Boldini (ore 21) la proiezione dell'opera di Arunas Matelis 'Wonderful Losers. A Different World', un film sul mondo dei gregari, veri guerrieri del ciclismo

'Wonderful Losers. A Different World', l'appassionante film di Arunas Matelis sul mondo sconosciuto dei gregari nel ciclismo professionista, continua il suo tour nei cinema italiani. Il documentario sarà proiettato martedì 5 febbraio 2019 (ore 21) alla Sala Boldini in via Previati 18 a Ferrara.

Il film è frutto di un'importante co-produzione internazionale, tra cui l'Italia con Stefilm International, ed è sostenuto da Creative Europa Media, Trentino Film Commission, Piemonte Doc Film Fund - Fondo Regionale per il documentario, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Vicenza Film Commission e Apulia Film Commission.

Premiato come Miglior Documentario al 33° Festival del Cinema di Varsavia, ai festival di Minsk e Tallin, al 29° Trieste Film Festival, ai Silver Crane 2018 insieme ad Alberto Lucendo come miglior compositore, all'Ulju Mountain Film Festival 2018, al Kendal Mountain Film Festival e candidato lituano agli Oscar 2019 per le categorie Miglior Film in Lingua Straniera e Miglior Documentario, il film segue il Giro d'Italia e i suoi "Sancho Panza" del ciclismo professionale: portatori d'acqua, servitori, gregari, scarsamente celebrati dai media, che sacrificano le loro carriere per aiutare i compagni di squadra a vincere.

