LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Modifiche al transito da martedì 5 febbraio per cantiere lavori Intervento urgente per riparare la condotta fognaria in via delle Bonifiche

Per consentire la riparazione della condotta fognaria in via delle Bonifiche, in prossimità del civico 26/A, a partire da martedì 5 febbraio 2019 sono previsti lavori con installazione di un'area di cantiere sulla carreggiata. La viabilità sarà modificata nel modo seguente:

• via delle Bonifiche: divieto di transito "eccetto gli autorizzati" nel tratto compreso tra il civico 8 e via Santa Lucia (ammessi al transito i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili, i mezzi di soccorso/emergenza e quelli a servizio dell'area industriale presente nella via),

• via delle Bonifiche: direzione obbligatoria a destra e a sinistra "eccetto autorizzati" all'intersezione con via Santa Lucia per i veicoli provenienti da via Eridano;

• via Santa Lucia: direzione obbligatoria diritto e a sinistra "eccetto autorizzati" all'intersezione con via delle Bonifiche per i veicoli provenienti da via Eridano; direzione obbligatoria diritto e a destra "eccetto autorizzati" all'intersezione con via delle Bonifiche per i veicoli provenienti da via Vallelunga.

Il tratto di via delle Bonifiche compreso tra il civico n. 8 e via Padova non subirà alcuna modifica al transito, i mezzi potranno quindi sempre entrare e uscire dal petrolchimico.