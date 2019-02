PALAZZO DEI DIAMANTI - Giovedì 14 febbraio alle 17 la presentazione in Pinacoteca e venerdì 15 dalle 11 l'inaugurazione stampa "Boldini e la moda": presentazione e vernice per la stampa

Giovedì 14 febbraio 2019 alle 17 si terrà la presentazione a inviti nel salone d'onore della Pinacoteca (al piano nobile di Palazzo dei Diamanti, accedendo dal cortile in corso Ercole I d'Este 21, Ferrara) e venerdì 15 febbraio 2019 dalle 11 alle 13.30 a Palazzo dei Diamanti si terrà la vernice per la stampa della mostra "Boldini e la moda", che sarà allestita a Palazzo dei Diamanti (corso Ercole I d'Este 21, Ferrara) con apertura al pubblico da sabato 16 febbraio a domenica 2 giugno 2019 tutti i giorni ore 9-19 (la biglietteria chiude 30 minuti prima). Aperto anche nei giorni di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. In vista dell'apertura al pubblico sono organizzati due appuntamenti di presentazione: previo accredito online.

Agli intervenuti alla vernice di venerdì 15 febbraio, all'atto dell'accredito verrà consegnata la cartella stampa, il link per scaricare il catalogo in versione elettronica e un coupon che, per la sola durata della vernice, darà diritto all'acquisto del catalogo in versione cartacea scontato del 50% rispetto al prezzo di copertina. Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione compilando il modulo sul sito bit.ly/AccreditoStampaVernissage.

LA SCHEDA a cura di Studio EsseCi - Organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Museo Giovanni Boldini di Ferrara, la mostra "Boldini e la moda" racconterà per la prima volta la storia dell'affascinante legame che il pittore ebbe con la nascente industria del fascino e della celebrità. Frutto di un lungo studio che attraverso i documenti ha permesso la ricostruzione della fitta rete di rapporti sociali e professionali dell'artista, la rassegna mostrerà infatti come Boldini fu capace di farsi interprete della moda del tempo fino a giungere a influenzarne le scelte, al pari di un contemporaneo trendsetter.

Affermatosi nella Parigi tra Otto e Novecento, crocevia di ogni tendenza del gusto e della modernità, Boldini ha immortalato la voluttuosa eleganza delle élite cosmopolite della Belle Époque. Il suo talentuoso pennello ha consegnato alla posterità le immagini dei protagonisti di quell'epoca mitica da Robert de Montesquiou a Cléo de Mérode, da Consuelo Vanderbildt alla marchesa Casati concorrendo a fare di loro delle vere e proprie icone glamour.

Colta inizialmente per quel suo essere quintessenza della vita moderna, elemento che ancòra l'opera alla contemporaneità, la moda – intesa come abito, accessorio, ma anche sofisticata espressione che trasforma il corpo in luogo del desiderio – diviene ben presto un attributo essenziale e distintivo della sua ritrattistica. Grazie ad una pittura che unisce una pennellata nervosa e dinamica all'enfatizzazione di pose manierate e sensuali volte ad esaltare tanto le silhouette dei modelli quanto le linee dei loro abiti e - con la complicità delle creazioni dei grandi couturier Worth, Doucet, Poiret e le Sorelle Callot - Boldini dà vita a una personale declinazione del ritratto di società che diviene un vero e proprio canone, modello di stile e tendenza che anticipa formule e linguaggi del cinema e della fotografia di moda del Novecento.

Un percorso suggestivo composto da oltre cento opere metterà insieme dunque splendidi dipinti, disegni e incisioni di Boldini e dei suoi colleghi Degas, Manet, Sargent, Whistler, Seurat, Blanche ed Helleu a meravigliosi abiti d'epoca, libri e oggetti preziosi. Ordinata in sezioni tematiche, ciascuna patrocinata da letterati che hanno contribuito a fare della moda un elemento fondante delle poetiche della modernità, da Charles Baudelaire a Oscar Wilde, da Marcel Proust a Gabriele D'Annunzio, la rassegna svelerà i suggestivi intrecci tra arte, moda e letteratura che hanno segnato la fin de siècle e, evocando la cornice di mondanità, charme e raffinatezza che fece da sfondo alla lunga carriera di Boldini, immergerà il visitatore nelle atmosfere raffinate e luccicanti della metropoli francese e in tutto il suo elegante edonismo.

"Boldini e la moda", Palazzo dei Diamanti, corso Ercole I d'Este 21, Ferrara, 16 febbraio 2019-2 giugno 2019

Organizzatori Fondazione Ferrara Arte e Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara. A cura di

Barbara Guidi e Virginia Hill

Per info e prenotazioni: tel. 0532 244949, email diamanti@comune.fe.it, sito web www.palazzodiamanti.it

Ufficio stampa Studio ESSECI, Sergio Campagnolo, tel. 049 663499, email, info@studioesseci.net, sito web www.studioesseci.net

Immagini scaricabili: