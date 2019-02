BIBLIOTECA BASSANI – Sabato 16 febbraio nell’Auditorium di via Grosoli 42 (quartiere Barco) "Whiri Whiri", una app per orientarsi nel mondo universitario

Come orientarsi nel mondo universitario? "Whiri Whiri: scopri cosa offre la tua città con un'app". Sarà la nuova piattaforma informatica destinata a confrontare gli atenei italiani al centro dell'appuntamento in programma sabato 16 febbraio 2019 alle 10 nella Biblioteca Giorgio Bassani (via Grosoli 42, Ferrara). Un'occasione per scoprire un sito web dove cercare informazioni e risposte alle proprie scelte di studi, ma anche per scoprire il lavoro fatto da giovani stuidenti dell'Università di Ferrara con una valenza nazionale.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Whiri Whiri è la prima piattaforma informatica destinata a confrontare gli atenei italiani, una novità assoluta nel mondo dell'auto-orientamento allo studio. "Scegli la tua università, la tua facoltà, il tuo corso di laurea, il tuo futuro", questo il motto dei giovani studenti universitari ferraresi, promotori di questo progetto: Fabio Bedeschi, Ciro e Umberto De Candia, Nicola Sita, Matteo Zanirati. Questa piattaforma mira a raccogliere dati e aiutare gli studenti fin dalla fase di orientamento.

Per info: info@whiriwhiri.it, sito web whiriwhiri.it/ e https://m.me/whiriwhiri.it.

Biblioteca Giorgio Bassani, via Grosoli 42, Ferrara, info.bassani@comune.fe.it, tel. 0532 797414.

