INCONTRO IN COMUNE - Per congratularsi per il progetto da loro realizzato durante la quinta edizione de "La notte del classico" ll sindaco Tagliani riceve gli studenti della III/B del liceo Ariosto

Oggi (martedì 19 febbraio) il sindaco Tagliani ha incontrato alcuni studenti della IIIB del liceo Ariosto, accompagnati dall'insegnante Caterina Pieri.

Il primo cittadino ha voluto conoscere direttamente dagli studenti il progetto da loro realizzato durante la quinta edizione de "La notte del classico" : una cupola geodetica all'interno della quale hanno proiettato il loro video dal titolo "Imponderabilia - Nelle mani della Madre". Il video è visibile su https://youtu.be/jykYcwsXMBw

Il primo cittadino si è complimentato con gli studenti presenti (Avio Maria Giulia, Berardi Valentina, Jole Fontanella, Alessandro Lorusso, Isabella Marulli, Alice Scanavini ed Elisabetta Urban) che hanno saputo, con ingegno, maestria e autofinanziandosi, realizzare la grande cupola (alta tre metri per una ampiezza di cinque metri) e creare un video di forte impatto emotivo, sapendo unire poesie e scienza.

(Comunicazione diffusa dalla portavoce del Sindaco)

