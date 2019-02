BIBLIOTECA RODARI - Giovedì 28 febbraio alle 17.15 nella saletta di viale Krasnodar Il bello dell’amicizia nella lettura per bambini

Una lettura animata di alcune storie che parlano di amore, amicizia e condivisione quella con cui Rita Edgarda Bottoni e Rita Gabrielli intratterranno i giovani lettori giovedì 28 febbraio 2019 alle 17.15 nella sala Piccoli della Biblioteca Rodari (viale Krasnodar 102 a Ferrara).

Saranno infatti storie di amicizia le protagoniste dell'appuntamento di questa settimana per la rassegna "Belle storie", attività di promozione della lettura con iniziative di racconto e animazione in programma tutti i giovedì pomeriggio per bambini dai 3 ai 7 anni.

La partecipazione è gratuita e non c'è bisogno di prenotazione.

Per info: biblioteca Rodari, viale Krasnodar 102, Ferrara, tel. 0532 904220, email bibl.rodari@comune.fe.it

Nella foto la copertina del libro "Amici" di Paloma Canonica (Bohem Press Italia, 2016)

Immagini scaricabili: