BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 1 marzo alle 16,30 conferenza di Gaetano Sateriale nell'ambito del 'Carnevale degli Este 2019' L'anno lucreziano del 2002 ricordato da Gaetano Sateriale

Avrà come tema l'anno dedicato da Ferrara a Lucrezia Borgia nel 2002 la conferenza di Gaetano Sateriale, sindaco di Ferrara dal 1999 al 2009, in programma venerdì 1 marzo 2019 alle 16,30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). Dialogherà con lui il direttore dell'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara Marco Bertozzi. L'incontro si inserisce nel programma del 'Carnevale degli Este 2019'.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

L'Anno Lucreziano del 2002 segnò una svolta nei rapporti tra Palio e Comune ed anche nella storia stessa del Palio moderno. Su iniziativa del Sindaco Sateriale e con il sostegno economico della Giunta, una Commissione Tecnica incaricata dall'Ente Palio fu impegnata fin dagli anni precedenti nello studio, nella progettazione e nella realizzazione di una serie di eventi: cortei, recitazione, danza antica, spettacoli. Così il Palio si trasformò in una manifestazione i cui aspetti spettacolari e culturali assumevano una funzione sempre più importante, fino a divenire uno dei principali elementi sui quali fondare la promozione della sua immagine stessa. In una conferenza-incontro con il pubblico, saranno discussi sia gli aspetti strettamente legati alla individuazione di Lucrezia Borgia come protagonista delle rievocazioni del 2002, sia le politiche culturali che ispirarono quella stagione amministrativa.

