BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 7 marzo alle 17 conferenza in via Scienze 'La magia delle parole' svelata da Mauro Presini

Sarà dedicata alla 'magia delle parole' e ai trucchi che aiutano i bambini ad arricchire il proprio linguaggio la conferenza di Mauro Presini in programma giovedì 7 marzo 2019 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). L'appuntamento, che sarà introdotto da Roberto Cassoli, rientra nel ciclo di incontri dal titolo "I colori della conoscenza - La lingua e i linguaggi" a cura dell'Istituto Gramsci e Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara (v. CronacaComune del 16 gennaio 2019)

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Al giorno d'oggi, sempre più adulti stanno usando un linguaggio sempre più povero; è un modo di parlare scarno, essenziale, ambiguo che sembra essere espressione della fretta di fare altre cose. Esprimersi sembra essere diventato qualcosa di superfluo e di faticoso; sembra quasi che si pretenda di essere capiti al volo senza però spiegarsi bene. Oggi usiamo acronimi, abbreviazioni e adoperiamo lo stesso simbolo sul telefono per esprimere sentimenti molto diversi fra loro. È una situazione preoccupante perché la povertà di linguaggio genera povertà di pensiero. La scuola è un luogo privilegiato dove provare a costruire un argine a tale disastro culturale. I bambini usano il linguaggio come strumento di scoperta del mondo e degli altri quindi iniziare a "giocare" con le parole insieme a loro è un modo per insegnare a conoscere, ad imparare e a creare i propri discorsi e a sviluppare i propri pensieri. Dare ai bambini gli strumenti per "smontare e rimontare" le parole è un modo per far capire loro che, anche nel loro piccolo, possono influire sui pensieri propri e altrui attraverso le loro rielaborazioni. In tal modo i bambini iniziano a rendersi conto che la realtà non è immutabile ma che loro stessi possono influenzarla e non subirla passivamente. Il maestro Mauro Presini parlerà della propria esperienza professionale raccontando i "trucchi" delle "magie" che si riescono a creare in classe per insegnare divertendosi insieme, per abituare i bambini a tenere allenata la fantasia, per sviluppare la creatività e per iniziare ad irrobustire lo spirito critico.

