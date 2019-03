CULTURA - Da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2019 nella sede del teatro di Pontelagoscuro (via della Ricostruzione 40) "Post-memoria desapare(c)sida", rassegna di arti e comunicazione in ricordo di Julio Cortàzar

"Post-memoria desapare(c)sida" è il titolo della rassegna di arti e comunicazione in ricordo di Julio Cortàzar che si etrrà da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2019 nella sede del teatro intitolato proprio a Julio Cortàzar (via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro FE), "unico spazio in Europa - si legge sull'opuscolo dell'iniziativa - dedicato al grande scrittore che si battè, con gli strumenti allora disponibili, per denunciare l'attacco avvolgente alle democrazie dell'America Latina".

Il 24 marzo ricorre infatti nell'anniversario del colpo di stato del 1976, con il quale fu rovesciato il governo di Isabel Perón e instaurata la dittatura militare che avrebbe guidato l'Argentina fino al 1983.

Nello spazio del Teatro Julio Cortàzar si terrà la tre giorni di mostre fotografiche, dibattiti, proiezioni, poesia, ascolti musicali e radiofonici, teatro e danza a cura di Teatro Nucleo di Ferrara e associazione 24marzo onlus con il patrocinio di Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, Amnesty International, Abuelas e Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

Per info: sito web www.24marzo.it e www.teatronucleo.org, email info@teatronucleo.org, tel. 0532 464091.

PROGRAMMA a cura di Teatro Nucleo di Ferrara e associazione 24marzo onlus

Venerdì 22 marzo 2019

Ore 19.00 - "Ausencias", inaugurazione della mostra fotografica di Gustavo Germano con allestimento di Walter Calamita. Interventi di: Horacio Czertok e Walter Calamita.

Ore 20.30 - Proiezione del film: "La memoria del Condor" di Emanuela Tomassetti, durata 78', produttore: Luca Criscenti (LAND).

Ore 22.00 - Dibattito con interventi di: Alejandro Montiglio, figlio del Capo-scorta di Salvador Allende; Stefania Carnevale, docente dell'Università di Ferrara; Andrea Speranzoni, Avvocato di parte civile nel processo Plan Condor; Emanuela Tomassetti, regista.

Sabato 23 marzo 2019

Ore 9.30-10.30 - Presentazione del Teatro Nucleo (Horacio Czertok) e di 24marzo Onlus (e Jorge Ithurburu).

Ore 11.00-13.00 - "Post-Memoria: analisi, racconti e silenzi". Interventi di: Roberto Calamita e Patrizia Dughero, 24marzo Onlus. Modera Rosamaria Cusmai, psicoanalista.

Ore 13.00-15.00 - Pranzo sociale (prenotazione obbligatoria).

Ore 15.00-17.00 - Lezioni aperte di "Danze latinoamericane" a cura delle coreografe Felisa Alvear e Laura Pergolesi.

Ore 17.00-18.30 - "Processi italiani sui desaparecidos: Suarez Mason, Esma, Podlech, Malatto, Condor e sui nuovi desaparecidos". Interventi degli avvocati penalisti Giancarlo Maniga, processi Suarez Mason, ESMA, Podlech e CONDOR; Arturo Salerni, processi Malatto, CONDOR e uccisi nel Mediterraneo; Andrea Speranzoni, legale di parte civile dell'Uruguay nel CONDOR; Francesca Sassano, legale di parte offesa contro Malatto.

Ore 19.00-19.25 - Licha De La Cuadra, "I miei sette desaparecidos", powerpoint montato, scritto e raccontato da Hilario Bourg.

Ore 19.30-20.10 - Alessandro Leogrande, In memoria di Alessandro Leogrande. Ascolto al buoi di "Continente desaparecido, Piano Condor: Venturelli" di Alessandro Leogrande, Radio 3, 29.4.2017. Interventi di Maria Paz Venturelli, figlia di Omar Venturelli, Andrea Cocco, ILDE Sonora.

Ore 20.15-21.00 - "La parole dei desaparecidos". Letture di poesie e prosa di autori desaparecidos con le voci di Natasha Czertok e Patrizia Dughero.

Ore 21.30 - "Contra Gigantes" di e con Horacio Czertok.

Sabato 24 marzo 2019

Ore 10.00-12.00 - "Quel maledetto giorno... Dove ero io il 24 marzo? (e anche l'11 settembre)". Riflessione individuale e collettiva di tutti i partecipanti moderata la psicoanalista Rosamaria Cusmai.

Ore 12.00-13.00 - Presentazione del libro: "Memorie da due mondi", storia di Stelita, tra dittature sudamericane e libertà con le autrici Manuela Cedarmas e Daniela David.

Ore 15.00-17.00 - Introduzione al Tango", storia, riflessioni ed esercitazione dei primi passi del Tango con Roberto Calamita.

Ore 17.00-19.30 - "Milonga".

