SCUOLA E MEMORIA - Presente oggi all'appuntamento l'assessora comunale alla Pubblica Istruzione Cristina Corazzari Consegnati all'Istituto comprensivo 'Cosmè Tura' 160 libri raccolti grazie all'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 "Memorie"

Sono stati consegnati oggi all'Istituto Comprensivo 6 "Cosme Tura" di Ferrara oltre 160 volumi raccolti grazie a "Memorie", l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con Librerie.Coop e Doopiozero, che il 26 gennaio ha coinvolto 68 negozi della Cooperativa - dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia - e in 35 Librerie.Coop in cui soci e clienti hanno potuto donare uno o più testi, a propria scelta o attingendo alla lista proposta dagli scrittori che hanno aderito a "Memorie".

Nel Ferrarese coinvolti per l'iniziativa i seguenti negozi: nel capoluogo gli ipercoop Il Castello e Le Mura, e in provincia l'ipercoop di Copparo e il supermercato di Cento.

All'appuntamento hanno partecipato l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione Cristina Corazzari, in rappresentanza dei soci Coop, il presidente di Zona Riccardo Barabani e la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo 6 "Cosme Tura" Lia Bazzanini.

Gli oltre 160 libri saranno donati complessivamente nel Ferrarese a 8 istituti comprensivi.

"La memoria dell'Olocausto non è un esercizio retorico vuoto, ma conoscere i fatti del passato, anche i più dolorosi, vi serve per affrontare e interpretare la realtà, per agire come cittadini responsabili - ha commentato l'assessore Corazzari - Ringrazio i soci e clienti Coop per l'impegno dedicato alla scuola e agli studenti, i cittadini di domani."

Il presidente di Zona soci Coop Barabani ha inoltre commentato che "Memorie è un'iniziativa importante perché ci richiama ad un'idea di responsabilità della memoria e ci invita con un gesto concreto come il donare un libro, ad alimentarla, condividerla e trasmetterla ai nostri ragazzi". "Memorie" ha coinvolto quest'anno 11 scrittori, che hanno selezionato 11 libri da proporre alla lettura: ogni scrittore ha infatti declinato, attraverso i testi scelti, la sua idea di memoria o di libro da salvare, perché detentore di un sapere da preservare e trasmettere, specie ai più giovani. La Giornata della Memoria (che cade il 27 gennaio) ricorda lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione di chi ha subìto la deportazione, la prigionia, la morte, e di chi, anche in schieramenti diversi, ha protetto i perseguitati, anche a rischio della propria vita.

