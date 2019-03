BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 18 marzo alle 17 presentazione in via Scienze. Annullato incontro del 19 marzo In un libro le 'Favole del Po di Primaro' tramandate per via orale

Raccoglie storie della tradizione orale del territorio ferrarese tra Gaibana e San Nicolò il libro 'Favole del Po di Primaro' che lunedì 18 marzo 2019 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara) sarà presentato dai suoi curatori: Rosella Bonetti, Giovanni Mandini e Corrado Pocaterra. L'incontro, a cura di La Carmelina Edizioni, vedrà l'intervento di Gian Paolo Borghi e la partecipazione del Coro della Piccola Orchestra Cosmè Tura - Gino Neri.

Grazie alla partecipazione del "Coro della Piccola Orchestra Cosmè Tura-Gino Neri" e all'intervento di Gian Paolo Borghi, coordinatore e referente scientifico di diversi musei e archivi emiliani, veneti e lombardi, gli autori parleranno del libro attraverso una sorta di presentazione-spettacolo, rivolta non solo ai bambini ma anche a chi bambino lo è già stato.

Le favole del Po di Primaro (Il fòl dal Po da Gaibana a Saniclò) sono una sorpresa che ci ha riservato il fondo di un cassetto in cui venivano conservate alcune audio-cassette. Il libro raccoglie infatti alcune favole raccontate da anziani che si tramandavano la tradizione del "fularìn", nel lembo di terra bagnato dal Po di Primaro che va da Gaibana a San Nicolò. Riemerge il mondo della grande tradizione favolistica europea mediato dal mondo contadino nel suo narrato originale, illustrato ed ambientato dai disegni del pittore Nino Zagni che dipingeva e viveva sulle rive di quel fiume.

La partecipazione è libera.

ANNULLATO l'incontro di MARTEDI' 19 MARZO

La conferenza di Chiara Baratelli dal titolo 'Freud e il caso Dora' in programma martedì 19 marzo 2019 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea è ANNULLATA.

