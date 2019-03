INFORMAGIOVANI - Giovedì 4 aprile alle 15 nella sala degli Arazzi della residenza municipale. Prenotazione gradita Volontari all'estero: un incontro per i giovani interessati a partecipare

Giovedì 4 aprile 2019 dalle 15 alle 17 nella sala degli Arazzi della residenza municipale (piazza Municipio 2, Ferrara) si terrà l'incontro dedicato al volontariato internazionale organizzato dalla Agenzia Informagiovani del Comune di Ferrara in collaborazione con Ibo Italia onlus.

Un pomeriggio per presentare due programmi - Corpi Civili di Pace ed Eu Aid Volunteers - per chi già conosce il mondo del volontariato internazionale e vuole proseguire con una nuova esperienza di aiuto e crescita personale.

Per chi già conosce il Servizio Volontario Europeo e il Corpo Europeo di Solidarietà, per chi ha già preso parte a uno Scambio Giovanile o ad un Campo di Volontariato o ha già svolto il suo anno di Servizio Civile in Italia o all'estero, ecco due nuovi programmi con proposte che scadono nei prossimi giorni da scoprire e conoscere, per partire ancora.

Si tratta di esperienze di arricchimento sia personale che per la comunità presso la quale i volontari lavoreranno, rivolte in particolare a chi si sente cittadino del mondo ed ha voglia di conoscere persone diverse, mettendo a disposizione ed aumentando le sue competenze e la sua esperienza professionale ed umana in un progetto di aiuto umanitario e/o educazione alla pace in Europa, Africa, America Latina, Medio Oriente o Asia.

I programmi verranno presentati da volontari di due organizzazioni internazionali fortemente impegnate nel settore del volontariato internazionale: Ibo Italia, che ha sede a Ferrara, e GVC Italia.

Si parlerà di cosa sono i Corpi Civili di Pace e l'iniziativa Eu Aid Volunteers, quali sono i progetti disponibili e quali i requisiti sono richiesti, delle condizioni di benefit e delle coperture economiche; verranno inoltre illustrate le modalità di candidatura.

Le prossime scadenze sono in aprile, ad iniziare dal lunedì 8 aprile per i Corpi Civili di Pace; tutti i progetti prevedono una formazione iniziale, il supporto di operatori specializzati nel corso dell'esperienza e la copertura di tutti i costi (viaggio, vitto e alloggio).

L'età minima per partecipare ai programmi è 18 anni.

L'incontro è pubblico e gratuito e rivolto in particolare a giovani motivati (minimo 18 anni); per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione on line: https://forms.gle/xN1srJ7FCrJ8a6fn8.



Per info: Informagiovani, piazza Municipio 23, Ferrara, tel. 0532 419590, fax. 0532 419490, http://www.informagiovani.fe.it, email r.vitafinzi@comune.fe.it,

Orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 10-13; martedì e giovedì ore 14.30-17.30

(A cura dell'Agenzia Informagiovani, Agenzia Locale Eurodesk per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani, Euroguidance)

