PROGETTO IL GIARDINO DEL MONDO - Sabato 4 maggio alle 19 spettacolo teatrale in via Poledrelli In scena allo Spazio Grisù 'Il cielo è di tutti gli occhi'

Ha per titolo 'Il cielo è di tutti gli occhi' lo spettacolo teatrale, con la regia di Massimiliano Piva, che sarà portato in scena sabato 4 maggio, alle 19, allo Spazio Grisù di via Poledrelli 21 a Ferrara.

L'iniziativa, a cura dell'Archivio Storico comunale e della scuola CPIA Ferrara, rientra nel progetto 'Il giardino del mondo', vincitore del concorso 'Io amo i beni culturali'.



LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Lo spettacolo teatrale sviluppa il tema della discriminazione razziale e vuole proclamare l'importanza di creare relazioni paritarie fra le genti in un'ottica di accoglienza, conoscenza e integrazione.

Il laboratorio teatrale ha avuto inizio il primo sabato di febbraio presso i locali della scuola CPIA e vede coinvolti alcuni studenti, principalmente africani, e un'insegnante della scuola medesima.

Lo spettacolo, rappresentato per la prima volta presso il Consorzio Factory Grisù, prevede una replica in occasione della festa di fine anno scolastico della scuola Cpia, in programma il prossimo 21 giugno.

Il regista Massimiliano Piva è il conduttore dello spettacolo che vede l'applicazione del "metodo Cosquillas" da lui stesso fondato e che oggi è trasmesso e "disseminato" in alcuni Paesi come Polonia, Turchia, Spagna, Irlanda e Germania. Tale metodo opera attraverso la scoperta dell'importanza di un gruppo visto come opportunità d'integrazione e di scoperta del proprio potenziale vissuto attraverso la collaborazione del gruppo.

