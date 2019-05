BIBLIOTECHE COMUNALI - Dal 28 maggio in via Romiti 13 a Ferrara Gli orari della nuova biblioteca per ragazzi 'Casa Niccolini'

A partire da martedì 28 maggio 2019 la nuova biblioteca comunale per ragazzi e ragazze 'Casa Niccolini' di via Romiti 13 a Ferrara sarà aperta al pubblico con i seguenti orari provvisori:

- martedì e giovedì dalle 15 alle 19

- mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12,30

- lunedì chiuso

Tali orari rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2019, data nella quale entrerà in vigore l'orario estivo.

Le scuole e i gruppi organizzati potranno continuare ad usufruire della nuova biblioteca su appuntamento.

Per qualsiasi informazione contattare la biblioteca ai numeri 0532 418231/7 mail: a.poli@edu.comune.fe.it

