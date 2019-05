BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 31 maggio alle 17 incontro con l'autore in via Scienze 'I custodi dell'aurora' protagonisti delle poesie di Stefano Caranti

Contiene poesie e 'video poesie' il libro di Stefano Caranti dal titolo 'I custodi dell'aurora' che venerdì 31 maggio 2019 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). Nel corso dell'incontro, a cura del Gruppo Scrittori Ferraresi, dialogherà con l'autore Giuseppe Ferrara.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

L'innovativa silloge è costituita da poesie e video poesie ed è parte integrante del progetto "Videopoesie in tour" che ha varato nel 2018 con una finalità molto importante: valorizzare la parola e la poesia con una nuova forma comunicativa, dove il tradizionale testo poetico viene "trasformato" e affiancato da una nuova dimensione artistica di straordinario impatto emotivo e multisensoriale, la videopoesia, un'esperienza coinvolgente che unisce la suggestione evocativa dei versi lirici con la potenza delle immagini, musica e voce.

I custodi dell'aurora sono tutti quei cercatori che hanno trovato una luce nel buio del nostro tempo e che ora custodiscono preziosamente e vigilano con l'aiuto di altri "energie", contro le azioni e gli attacchi del male in un mondo distorto e rovesciato. Nell'edizione cartacea ogni libro è numerato a mano e i contenuti multimediali sono fruibili attraverso l'uso di qr-code dinamici appositamente creati con i quali l'autore può anche interagire con il lettore.

Stefano Caranti è nato a Imola e residente a Santa Maria Maddalena (RO). Consulente informatico, ha iniziato a scrivere poesie nell'età dell'adolescenza e presentato nel 2008 la sua opera prima dal titolo "Cercatori d'albe - ombre e luce" pubblicata in self- publishing. Coniugando la passione per la poesia e la professione di informatico ha iniziato a realizzare dal 2008 opere videopoetiche, portando tra la gente questo metodo di comunicazione avvalendosi della più moderna tecnologia per avvicinare il pubblico al mondo poetico. Sta sperimentando nuove tecniche di realizzazione per videopoesie d'autore e video narrazioni, con il coinvolgimento anche dei ragazzi delle scuole con enorme gradimento ed entusiasmo, un'espressione artistica di straordinario impatto emotivo e multisensoriale che unisce la forza della suggestione evocativa dei versi lirici con la potenza delle immagini, musica e voce, un connubio moderno e classico fatto di tradizione e tecnologia per toccare le più varie tematiche del mondo.

L'incontro è inserito nel calendario del "Maggio dei libri 2019"

Il calendario completo degli eventi e delle attività culturali, aperti liberamente a tutti gli interessati, in programma nelle biblioteche e archivi del Comune di Ferrara su: http://archibiblio.comune.fe.it

