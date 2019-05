SALONE D'ONORE - Fino all'8 giugno in Municipio i risultati dei percorsi finanziati dai Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale per la Scuola "Le porte: un'apertura sulle mura e sulla città", in mostra i lavori degli allievi della De Pisis

(Comunicazione a cura della dirigente scolastica)

Gli studenti, i docenti e il Dirigente dell'I.C. "F. De Pisis", sono lieti di informare la cittadinanza che da mercoledì 29 maggio sarà possibile visitare presso il Salone d'Onore del Palazzo Municipale di Ferrara la mostra "Le porte: un'apertura sulle mura e sulla città".

In mostra: incisioni, acquerelli, prospetti, plastici, diari di viaggio, erbari, cartelloni, video e presentazioni multimediali, creati dai ragazzi che hanno frequentato i percorsi attivati quest'anno in orario extrascolastico, con i Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale per la Scuola.

Il finanziamento ottenuto si prefigge di arricchire l'offerta formativa, potenziare le competenze disciplinari e trasversali dei ragazzi ampliando anche il loro tempo scuola.

Le lezioni avviate, in linea con il piano dell'offerta formativa dell'Istituto, sono state finalizzate alla conoscenza e al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, mediante l'esplorazione, la ricerca, la conoscenza e la promozione del nostro territorio inteso come bene comune.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a giovedì 8 giugno, ultimo giorno di scuola, e fino ad allora potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30, salendo lo scalone del Municipio.

(Comunicazione a cura dell'Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis- Viale Krasnodar 102 - 44124 Ferrara Tel. 0532-901020)

