BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 5 giugno dalle 10,30 alle 17 in via Scienze. Ingresso libero ​I luoghi dello spirito e i luoghi della scrittura di Giorgio Bassani raccontati in un convegno internazionale

Ha per tema i luoghi dello spirito e i luoghi della scrittura di Giorgio Bassani il convegno in programma mercoledì 5 giugno 2019 dalle 10,30 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). Nel corso dell'incontro, che è stato preceduto da un primo appuntamento oggi, 4 giugno, a Firenze, docenti e ricercatori internazionali spiegheranno l'importanza che Ferrara, Firenze e Roma hanno avuto nell'opera di Bassani. Il convegno è aperto liberamente al pubblico.

Dalle 9 alle 15 del 5 giugno i quaderni autografi de "Il Giardino" saranno esposti nella vetrina grande di Sala Carli (al piano nobile di Palazzo Paradiso).

Nella stessa giornata il Centro Studi Bassaniani, di via Giuoco del Pallone 15/17 a Ferrara, sarà visitabile dalle 13 alle 15.

Il programma di mercoledì 5 giugno 2019 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea:

SEZIONE MATTUTINA - ore 10.30-13.00

10.30: Gianni Venturi (Co-curatore Centro Studi Bassaniani): Come si racconta una città: Ferrara e Giorgio Bassani

11.00: Anna Dolfi (Università di Firenze - Accademia Nazionale dei Lincei): Verso un paese lontano

11.30: Rodolfo Sacchettini (Università di Firenze): Roma e l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico": la storia del teatro di Giorgio Bassani

12.00: Dibattito



SEZIONE POMERIDIANA - ore 15.00-17.00

15.00: Nicola Turi (Università di Firenze): Necropoli, cimiteri e altri luoghi di frontiera: per una lettura del "Giardino"

15.30: Sergio Parussa (Wellesley College): Note sul dattiloscritto del "Giardino": la genesi di un romanzo

16.00: Dibattito

17.00: Portia Prebys (Presidente, AACUPI/Curatore, Centro Studi Bassaniani) e Stefano U. Baldassarri (Direttore, ISI Florence): Discorso conclusivo

I lavori sono sponsorizzati da ISI International Studies Institute di Firenze, FerraraArte e il Centro Studi Bassaniani con il patrocinio dei Comuni di Firenze e Ferrara.

Immagini scaricabili: