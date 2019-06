BUSKERS FESTIVAL 2019 - Musica di strada a Ferrara 24 e 25 agosto e poi dal 27 agosto al 1 settembre. Il via da Mantova il 22 agosto e il 23 tappa a Comacchio Il Ferrara Buskers Festival è On Tour e cerca città per la tappa del 26 agosto

La 32° Rassegna Internazionale del Musicista di Strada - fino al 1° settembre nel centro storico estense - comincia il 22 agosto 2019 da Mantova e il 23 approda a Comacchio. Per la prima volta, nuove città potranno candidarsi per la tappa intermedia di lunedì 26 agosto.

Con l'idea di condividere la musica del mondo tra le strade e le piazze di altre città d'arte e di dare espressione allo spirito che anima i buskers, dal 2013 il Ferrara Buskers Festival celebra le sue giornate di anteprima e il primo lunedì della manifestazione On Tour. Anche per la sua 32° edizione - dal 22 agosto al 1° settembre 2019 con la partecipazione di circa 1000 fra musicisti ed artisti che si esibiranno "a cappello" - la Rassegna Internazionale del Musicista di Strada inizierà da Mantova, tappa inaugurale del Ferrara Buskers Festival On Tour per il 4° anno consecutivo.

I Musicisti Invitati, i protagonisti del festival che si esibiranno durante tutti gli 11 giorni della manifestazione, il 22 agosto faranno risuonare i loro strumenti e le loro voci tra gli scenari rinascimentali del centro storico mantovano, Patrimonio dell'Umanità UNESCO come Ferrara.

La seconda tappa del Tour sarà il 23 agosto a Comacchio, storica anteprima del Festival, che vedrà i musicisti incantare il pubblico fra i ponti monumentali e i suggestivi canali della città sul Parco del Delta del Po. Come da tradizione, per il primo weekend della rassegna - il 24 e 25 agosto - il Ferrara Buskers Festival con la sua carovana sonora approderà nel cuore della città estense, dove oltre ai 20 gruppi protagonisti, ci saranno centinaia di spettacoli portati in scena da musicisti di strada e artisti provenienti da ogni angolo del mondo.

Non ci sarà, invece, la tappa intermedia di Lugo di Romagna, che da qualche anno contraddistingueva il lunedì dopo il primo fine settimana. Per la prima volta, infatti, gli organizzatori aprono la possibilità ad altre città di candidarsi come luogo in cui far vivere la magia della musica di strada nella serata di lunedì 26 agosto.

"Purtroppo sono venute a mancare le condizioni necessarie per rimanere a Lugo - dichiara la nuova Presidente dell'Associazione Ferrara Buskers Festival Rebecca Bottoni - questo dispiace ma non ci fermiamo, anzi, questo cambiamento significa che siamo aperti a ogni nuova opportunità".

Un'occasione unica, quindi, per animare nuovi borghi e per ogni città di proporsi come esclusiva tappa del Ferrara Buskers Festival On Tour 2019.

Dal 27 agosto a domenica 1° settembre la festa continuerà poi a Ferrara, con i tanti eventi collaterali che coinvolgeranno il pubblico fin dalle prime ore della giornata.

