POLIZIA MUNICIPALE - L'esito dei provvedimenti a carico di un esercizio di vicinato in corso Porta Po, 39. Invito a prestare attenzione alle modalità di conservazione dei prodotti Irregolarità amministrative e merce alterata, i controlli della Polizia Commerciale a tutela del consumatore

Nel pomeriggio di mercoledi 12 giugno, nell'ambito di controlli programmati tesi alla tutela del consumatore, personale del reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale Terre Estensi ha rilevato una serie di gravi irregolarità a carico di un esercizio commerciale di vicinato attivo in corso Porta Po n. 39. Nella circostanza, oltre ad irregolarità amministrative legate alla licenza commerciale e alla mancata indicazione dell'origine di alcuni prodotti ortofrutticoli, gli Agenti hanno appurato che il congelatore contenente numerosi alimenti posti in vendita non funzionava. Un più approfondito controllo ha verificato che tutti gli alimenti presenti all'interno risultavano scongelati.

Con il supporto di personale della locale Azienda Usl, intervenuto sul posto, la merce alterata (circa 30 kg di prodotti) è stata sequestrata. Diverse irregolarità sono state accertate anche per quanto concerne lo stoccaggio della merce all'interno dei locali.

Il totale delle sanzioni comminate ammonta ad oltre 5mila euro.

La Polizia Locale invita i consumatori a prestare particolare attenzione alle modalità di conservazione dei prodotti, segnalando ogni anomalia, specie nel periodo estivo quando sia i freschi sia i surgelati (ortofrutta, carne, pesce) possono deteriorarsi in fretta se viene interrotto il ciclo di conservazione della catena del freddo.



(Comunicazione a cura del Corpo Polizia Locale Terre Estensi)



