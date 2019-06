PARI OPPORTUNITA' - Venerdì 21 giugno alle 11 conferenza stampa nella sede delle associazioni LGBT (via Ripagrande 12) Presentazione del 50° Stonewall Ripagrande Pride

(Comunicato a cura degli organizzatori)

Venerdì 21 giugno 2019 alle 11 nella sede delle associazione LGBTi+ di Ferrara (via Ripagrande 12, Ferrara) si terrà la conferenza stampa di presentazione della 50.a edizione dello Stonewall Ripagrande Pride, in programma per venerdì 28 giugno a partire dalle 19 nella sede di via Ripagrande 12. All'incontro di presentazione saranno presenti i rappresentati delle associazioni.

LA SCHEDA DEL 50° Stonewall Ripagrande Pride - Era il 28 giugno del 1969 quando la polizia fece irruzione in un bar frequentato da gay, lesbiche e trans* al Greenwich Village. Il locale si chiamava Stonewall Inn e fu proprio quella notte del 1969 che per la prima volta gli avventori del bar si ribellarono alla polizia. Fu in quel momento che la comunità lgbti+ iniziò la sua battaglia per rivendicare i diritti, per affermare la libertà di essere ciò che si è. Il 28 giugno diventò la data ufficiale dell'orgoglio, il Pride.

Sono passati 50 anni da quella storica nottata, e quest'anno il 50° anniversario di Stonewall è una celebrazione che assume un valore ancora più importante. Per questo le associazioni lgbti+ ferraresi celebrano la giornata del Pride con una grande festa di strada in Ripagrande, la via arcobaleno della città. Si inizia alle 19 con gli interventi delle associazioni di Ripagrande 12.

A seguire, un inconsueto concerto della mitica band ferrarese degli Strike, (quartetto acustico) ad improvvisare alcuni classici del loro repertorio, così composta: Antonio alla voce, Marci Lee chitarra acustica, Roberto Renesto fisarmonica, Andrea Marke basso e il fantastico supporto di Annalisa Ali Vassalli e Frida Falvo ai cori. Frida e Ali si esibiranno anche in veste solista in alcuni brani del loro repertorio. Seguiranno i rapper Williams e Vanessa.

Alle 21 la tradizionale pizzata arcobaleno con prenotazione (al 328 8888653 o scrivi a arcigayferrara@gmail.com), grazie alla collaborazione con la pizzeria Il Cappellaio Matto

Dalle 22 Dj set con in consolle lo staff dei Dj ai Arccigay Ferrara: Dj Cat, Dj Beirut e il mitico Dj Matthew Wonderbratz.

Costo giro-pizza+birra 15 euro di cui la metà verrà devoluta alle associazioni lgbti+ promotrici dell'evento.

Per info e prenotazioni: cell. 328 8888653, email arcigayferrara@gmail.com. Entrata libera.