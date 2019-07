ASSESSORATO SPORT E LAVORI PUBBLICI - Incontro in Comune tra il neo assessore Maggi con i vertici della società calcistica di Serie A Una stretta collaborazione tra Comune e società Spal per il bene della città

Si è svolto questa mattina, martedì 2 luglio 2019 nell'ufficio dell'assessorato in residenza municipale, un incontro fra l'assessore comunale allo Sport e Lavori Pubblici Andrea Maggi e i vertici della società calcistica Spal Simone Colombarini (patron), Walter Mattioli (presidente) e Andrea Gazzoli (direttore generale).

Nell'occasione, oltre a un primo momento di reciproca conoscenza, sono state accennate tematiche riguardanti gli aspetti sportivi e impiantistici, che verranno affrontate in specifici incontri tecnici e operativi.

"La Spal è una ricchezza per la città di Ferrara, non solo in termini sportivi" ha affermato l'assessore Maggi. "Oggi abbiamo affrontato alcune questioni relative ai lavori nello stadio Paolo Mazza, all'attività del settore giovanile e alla sede di via Copparo. Si è subito stabilito tra noi un clima cordiale ed empatico, pertanto ci sono tutte le premesse per un reciproca e proficua collaborazione che farà del bene alla città".

