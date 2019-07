CULTURA E PALIO - Dal 12 al 28 luglio tutte le sere dalle 20 cucina e concerti con tribute band e gruppi blues e jazz 'Night & blues 2019': la musica dei grandi artisti torna protagonista nel chiostro di via Mortara

Per due settimane e oltre, da venerdì 12 a domenica 28 luglio, la musica tornerà a essere padrona di casa nel chiostro di Santa Maria della Consolazione (via Mortara 98) a Ferrara, per l'edizione 2019 della rassegna 'Night&Blues', organizzata dal Rione Santo Spirito, con la collaborazione del Comune di Ferrara. Diciassette serate da trascorrere ascoltando sonorità dei generi più diversi, dal blues al jazz, ai tanti tributi ad artisti e band famose. E a completare gli appuntamenti musicali saranno le specialità gastronomiche che anche quest'anno gli organizzatori proporranno tutte le sere della rassegna a partire dalle 20 (inizio concerti ore 21,30 con ingresso a offerta libera).

Il programma dettagliato di questa diciassettesima edizione è stato presentato oggi (mercoledì 10 luglio 2019) in conferenza stampa, nella residenza municipale di Ferrara, dal presidente del Rione Santo Spirito Matteo Cristofori assieme agli assessori comunali alla Cultura Marco Gulinelli, al Palio Micol Guerrini, e al Turismo Matteo Fornasini, oltre che al presidente dell'Ente Palio di Ferrara Stefano Di Brindisi.

"Night&blues - ha ricordato Matteo Cristofori - è un evento musicale nato nel 2003 con l'intento di far conoscere la realtà della contrada di Santo Spirito e il bellissimo chiostro nel quale ha sede. Negli anni la manifestazione si è evoluta grazie all'impegno di tanti membri e sostenitori della contrada oltre che al supporto storico del Comune, riconfermato anche dalla nuova Giunta. Per questa edizione la direzione artistica composta, oltre che da me, da Gabriele Mantovani, Michele Zaniboni, Lauro Luppi, Michele Marchesini e Paolo Bertelli, ha composto un programma di diciassette serate musicali, tra blues, jazz e tributi a gruppi che hanno fatto la storia della musica mondiale. Ad arricchire le serate ci saranno poi le famose cucine del Rione che proporranno specialità gastronomiche per tutti i gusti".

"Al Rione Santo Spirito va il plauso dell'Amministrazione comunale - ha sottolineato l'assessore Micol Guerrini - per lo spirito aggregativo che fa da filo conduttore a questa manifestazione e per l'impegno sostenuto dai volontari della contrada per rendere il più gradevoli possibile queste serate. A conferma della capacità delle contrade cittadine di spendersi in tutti i contesti culturali". "Quello messo in campo dal mondo del Palio - ha confermato l'assessore Matteo Fornasini - è un impegno sociale e culturale che la città deve valorizzare. E' mio intento infatti lavorare con l'Ente Palio per ampliare sempre più l'intreccio tra questa importante realtà ferrarese e lo sviluppo turistico della città".

Dall'assessore Marco Gulinelli giungono invece i complimenti agli organizzatori per "l'eccellenza del programma della manifestazione con tante tribute band che offrono spettacoli di grande livello e proposte blues che si sposano perfettamente con le atmosfere del chiostro di Santa Maria della Consolazione".

In caso di maltempo gli organizzatori consigliano di verificare gli aggiornamenti sulla pagina facebook dedicata per eventuali variazioni di programma.

LA SCHEDA a cura della Contrada Rione Santo Spirito

Night and Blues giunge, quest'anno, alla sua diciassettesima edizione.

A un anno dalla maggiore età, possiamo, con orgoglio, definirlo una certezza, una istituzione dell'estate ferrarese.

Una istituzione che negli anni è mutata, migliorata, cresciuta nella durata e nell'organizzazione ma che ha mantenuto intatta la caratteristica che la rende uno spettacolo da non perdere: la passione.

La passione della Direzione artistica (Gabriele Mantovani, Matteo Cristofori, Michele Zaniboni, Lauro Luppi, Michele Marchesini), che ogni anno cerca di proporre serate di sempre maggior spessore.

La passione dei nostri partner, che credono in un progetto ambizioso, e che proprio con il loro aiuto lo rendono ogni anno più bello.

La passione dei musicisti che in questa manifestazione mettono la loro arte, creando atmosfere da sogno.

La passione del pubblico, che con partecipazione e grande rispetto, diventa ogni sera parte stessa dello spettacolo.

E, infine, la passione dei contradaioli che, con il loro lavoro e il loro impegno, permettono a questa rassegna di trasformare il chiostro di Santa Maria della Consolazione in una casa della musica, con le pareti fatte di note e il cielo come tetto.

PROGRAMMA NIGHT & BLUES 2019 (inizio concerti ore 21,30 - ingresso a offerta libera):

12.07 Electro Shock - Tributo AC/DC LIBERA

13.07 Queen Vision - Tribute Band Queen

14.07 Jaime Dolce's Innersole - Jimi Hendrix trip'ute

15.07 Summer Moods - Noi siamo i Night Mood

16.07 Quartetto Z - Jazzband

17.07 La città che vorrei - Tributo a Ivan Graziani

18.07 E penso a te - Omaggio a Lucio Battisti

19.07 Alinere - Tributo i Nomadi

20.07 Contro Canto - Venti di Faber

21.07 Roberta Righi - Harmonic Quartet Tributo a Mina

22.07 Uncle Paul Blues Band Paolo Bertelli - Blues

23.07 Country Owls - Country Folk & Bluegrass

24.07 Trio Manbassa - Blues Folk & Bluegrass

25.07 Dire Straits Over Gold - Tributo Dire Straits

26.07 The Mistreated - Tributo Deep Purple

27.07 The Menlove - Tributo Beatles

28.07 The Immigrants - Tributo Led Zeppelin

Cucina aperta tutte le sere dalle 20 - Info e prenotazioni 328 3894406

