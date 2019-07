ASSESSORATO ALLA CULTURA - Dall'11 luglio al 15 agosto (alle 21.15) a cura del Circolo Frescobaldi. Ogni sera alle 20.30 gli intervenuti potranno visitare liberamente il Museo "Musica a Marfisa d'Este", trentuno concerti serali nella Loggia del giardino di corso Giovecca

Si è svolta in mattinata (martedì 9 luglio 2019) nella residenza municipale di Ferrara, la conferenza stampa di presentazione della rassegna di concerti "Musica a Marfisa d'Este", in programma nella Loggia della Palazzina di corso Giovecca 170 da giovedì 11 luglio a giovedì 15 agosto 2019 (alle 21.15). La manifestazione - che prevede l'ingresso ad offerta libera a favore dell'associazione A.M.A. Ferrara - è organizzata dal Circolo culturale Amici della Musica "Girolamo Frescobaldi" e patrocinata dal Comune di Ferrara e dal Teatro Comunale "Claudio Abbado" con la collaborazione dei Musei Civici d'Arte Antica di Ferrara.



Nell'occasione, durante tutte le trentuno serate di programmazione musicale, a partire dalle 20.30 gli intervenuti potranno visitare liberamente la Palazzina-Museo.

All'incontro con i giornalisti erano presenti Marco Gulinelli assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, Ethel Guidi dirigente Servizio Castello Estense, Musei di Arte Antica, Sacra e Storico Scientifici, Maria Teresa Pinna dirigente Servizio Manifestazioni Culturali e Turismo, Athos Tromboni vicepresidente del Circolo culturale Amici della Musica "G.Frescobaldi", Laura Trapani del Circolo culturale Amici della Musica "G.Frescobaldi" e Paola Rossi presidente dell'associazione A.M.A. Ferrara.

"Le serate musicali di Palazzina Marfisa d'Este - ha affermato l'assessore alla Cultura Marco Gulinelli - sono ormai da diverso tempo un punto riferimento importante dell'estate ferrarese, appuntamento inserito a pieno titolo nelle tante eccellenze della nostra città. L'iniziativa del Circolo culturale Amici della Musica "Girolamo Frescobaldi" ha dimostrato negli anni di attirare un ampio pubblico, sicuramente attento sia alla qualità delle proposte artistiche, risultato di grande professionalità e impegno, sia alle finalità benefiche a favore dell'associazione A.M.A.".

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - MUSICA A MARFISA D'ESTE

Concerti nella Loggia del giardino - Corso Giovecca 170 Ferrara

da giovedì 11 luglio a giovedì 15 agosto 2019 - ore 21,15

Anche per questa estate, come nelle edizioni precedenti, gli organizzatori si sono coordinati con Ferrara International Piano Festival e con l'Associazione OperiAmo e il Teatro Comunale Abbado per evitare sovrapposizioni di spettacoli, per cui il pubblico della musica classica lirica e leggera di qualità non avrà l'imbarazzo della scelta e sarà possibile tutte le sere della settimana seguire un concerto diverso.

Gli artisti coinvolti nella rassegna di quest'anno sono ben 147 fra musicisti, cantanti lirici, pop e jazz, ballerini, poeti e attori.

Le precedenti rassegne hanno ottenuto tanto successo di pubblico e fanno mantenere anche per questa edizione la formula che ha reso gradita la rassegna agli appassionati di musica e teatro presenti in città nei mesi di luglio e agosto: così anche stavolta "Musica a Marfisa d'Este" spazia fra più generi, dalla musica antica, alla classica, alla lirica, all'operetta, passando per il jazz, la musica da film, il musical e il pop-rock di qualità e le canzoni dei cantastorie: la parte del leone la fa la musica classica, con 15 serate; seguita dai concerti di pop-rock-leggera (7 serate); alla musica lirica saranno dedicate 3 serate; 2 serate alla musica di tradizione popolare; 2 serate di jazz; e infine 2 serate di musica "tanguera" e classica con l'esibizione di danzatori e danzatrici.

Come da più anni a questa parte, la rassegna "Musica a Marfisa d'Este" sarà inaugurata l' 11 luglio da una serata dedicata al tango: con la collaborazione di Ama (Associazione Malattia Alzheimer di Ferrara) viene proposto lo spettacolo AMA... il Tango Argentino con l'Orchestra Tipica Estetango e i ballerini della scuola Tango Diferente. La rassegna proseguirà ancora con la danza il 12 luglio (AMA... piccole opere umane a cura della danzatrice e coreografa Elisa Mucchi); "Musica a Marfisa d'Este" terminerà poi il 15 agosto 2019 con il tradizionale recital pianistico di ferragosto, ospiti le pianiste ferraresi Rina Cellini e Cristina Frazzoli.

Per gli amanti della lirica, va segnalata la serata di sabato 20 luglio con le opere Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo a cura dei Mimi della Lirica di Ravenna (novità per "Musica a Marfisa d'Este"). I concerti lirici vedranno la partecipazione, in serate diverse, di Monika Brychtova accompagnata dal pianista Augustin Kuzela; del mezzosoprano Sandra Mongardi con Carlo Ardizzoni al pianoforte; del soprano Mara Paci con Paolo Lazzarini al pianoforte; e del soprano Paola Amoroso con Nicola Badolato al pianoforte.

Fra i recital pianistici oltre quello citato per la chiusura della rassegna, si segnalano quelli di Paola Tagliani-Dario Favretti (13 luglio); quello del pianista giapponese Daisuke Yagi, che a 15 anni ha vinto la categoria dei più grandi al concorso Andrea Baldi 2019 di Bologna (16 luglio); quello (molto atteso) di Matteo Cardelli (30 luglio); Rina Cellini (1 agosto); Paolo Zentilin (6 agosto); e Lucia Brighenti (10 agosto).

Due pianisti ferraresi, Elena Sonco e Jacques Lazzari, saranno impegnati nella performance dedicata alla celebrazione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna: mercoledì 24 luglio 2019 infatti 7 "voci" del Gruppo di Lettura Espressiva del Circolo Frescobaldi saranno protagoniste di monologhi che ricondurranno a quel 21 luglio 1969 quando Armstrong e Aldrin posero piede sul nostro satellite; per incorniciare la performance teatrale, la Sonco eseguirà il 1° movimento della "Sonata al chiaro di Luna" di Beethoven e un brani di Debussy, mentre Lazzari proporrà suoi lavori pianistici in prima esecuzione assoluta composti appositamente per la serata.

Il jazz avrà due serate, la prima con il settetto dei Look Mama in una jam che si annuncia straordinariamente attrattiva (7 agosto); la seconda l' 11 agosto con Francesca Marchi (voce), Corrado Calessi (pianoforte) e Stefano Peretto (batteria).

La musica classica e da camera prende avvio con l'Orchestra Antiqua Estensis diretta da Stefano Squarzina (14 luglio); e vede protagonisti successivamente il Duo Estense (Laura Trapani flauto; Rina Cellini pianoforte); il Little Symphonic Duet; l'Ensemble Gino Neri diretto da Giorgio Fabbri; Claudio Miotto e Paolo Rosini (clarinetto e chitarra); la filarmonica di Voghenza diretta da Roberto Valeriani; il Duo Venice Harp (alle arpe Ilaria Bergamin e Eleonora Volpato); Laura Trapani (flauto), Matteo Sartori (viola) e Franco Sartori (chitarra); e l'attesa esibizione del Quartetto Estense.

La musica rock-pop-leggera e popolare di qualità sarà affidata al Gruppo Fourgrass (26 luglio), a Barbara Felisatti (voce) e Marco Scabbia (chitarra); alla serata "Anima Mundi" di Matteo Fanni Canelles; a Bessie Boni (voce) e Massimo Mantovani (pianoforte); e al sempre atteso concerto Della Ali Nere in un tributo ai Nomadi in una serata tutta speciale intitolata AMA... la libertà di volare (14 agosto).

Il programma dettagliato sarà inviato a quanti ne faranno richiesta inviando una mail a:

admfrescobaldi@gmail.com

L'ingresso ai concerti è a offerta libera e l'associazione scelta dal Circolo Frescobaldi quest'anno per il service di beneficenza è ancora una volta l'A.M.A. di Ferrara (Associazione Malattia Alzheimer).



Questo il programma:

LUGLIO

> Giovedì 11

AMA...IL TANGO ARGENTINO

Orquesta Tipica Estetango. Emanuela Iannice e Stefano Tebaldi della scuola Tango diferente

> Venerdì 12

AMA...PICCOLE OPERE UMANE

Spettacolo di danza e musica a cura di Elisa Mucchi

> Sabato 13

PAOLA TAGLIANI - DARIO FAVRETTI

pianoforte a quattro mani

Beethoven, Schubert

> Domenica 14

LA MUSICA RACCONTA IL CINEMA

Orchestra Antiqua Estensis

direttore Stefano Squarzina

> Martedì 16

RECITAL DEL VINCITORE DEL IX CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE "Andrea Baldi"

> Mercoledì 17

DUO ESTENSE

Laura Trapani flauto - Rina Cellini pianoforte

Mozart, Beethoven, Poulenc, Borne

> Giovedì 18

LITTLE SYMPHONIC DUET

Michel Barros Bessone charango

Tomas Veloz chitarra

Mozart, Tchaikovsky, Vivaldi, Händel, Rossini

> Venerdì 19

ENSEMBLE GINO NERI

direttore Giorgio Fabbri

Vivaldi, Giuliano, Munier

> Sabato 20 ore 21

COMPAGNIA TEATRALE "I MIMI DELLA LIRICA"

Cavalleria Rusticana e Pagliacci mimate dagli attori

> Domenica 21

DAL CLASSICO AL POPOLARE

Claudio Miotto clarinetto

Paolo Rosini chitarra

Verdi, Grieg, Bartók

> Martedì 23

FILARMONICA DI VOGHENZA

direttore Roberto Valeriani

Rossini, Verdi, Morricone e Rota

> Mercoledì 24

50°ANNIVERSARIO DELL'UOMO SULLA LUNA

Elena Sonco - Jacques Lazzari pianoforte e Gruppo di Lettura Espressiva

> Giovedì 25

I FAMOSI ANNI TRENTA, DAL TRIO LESCANO AL QUARTETTO CETRA

Sandra Mongardi mezzosoprano con cantanti, ballerini e attori

> Venerdì 26

DAGLI APPENNINI AGLI APPALACHI

Gruppo Fourgrass voce, chitarra, mandolino, banjo, squareneck e basso

> Sabato 27

VENICE HARP DUO

Ilaria Bergamin - Eleonora Volpato arpe

Bach, musiche celtiche e arie d'Opera

> Domenica 28

OUT OF NOISE

Barbara Felisatti voce

Marco Scabbia chitarra

evergreen di Mina e Lucio Battisti

> Martedì 30

MATTEO CARDELLI pianoforte

Mozart, Beethoven, Schumann

> Mercoledì 31

ITALIANI ALL'OPERA E FRANCESI DA SALOTTO

Paola Amoroso soprano - Nicola Badolato pianoforte

AGOSTO

> Giovedì 1

RINA CELLINI pianoforte

Mozart, Clementi, Debussy, Ravel

> Venerdì 2

ANIMA MUNDI

musiche di Matteo Fanni Canelles

> Sabato 3

RECITAL LIRICO

Monika Brychtovà soprano

Augustin Kuzela pianoforte

Bach, Puccini, Chopin, Verdi, Mozart

> Domenica 4

TRIO DA CAMERA

Laura Trapani flauto, Matteo Sartori viola, Franco Sartori chitarra

> Martedì 6

RECITAL PIANISTICO

Paolo Zentilin pianoforte

Haydn, Schubert, Debussy

> Mercoledì 7

LOOK MAMA

standard Jazz, Bossa Nova, canzone d'autore italiana

> Giovedì 8

MODERNAMENTE LIRICA

Mara Paci soprano - Paolo Lazzarini pianoforte

arie d'Opera, romanze e canzoni da Puccini a Morricone

> Venerdì 9

NEW YORK VIBES

Bessie Boni voce

Massimo Mantovani pianoforte

> Sabato 10

ESTRO, POESIA E VIRTUOSISMI

Lucia Brighenti pianoforte

Schumann, Chopin, Liszt

> Domenica 11

VIAGGIO NEL JAZZ

Francesca Marchi voce, Corrado Calessi pianoforte, Stefano Peretto batteria

> Martedì 13

QUARTETTO ESTENSE

Dvorak, Beethoven

> Mercoledì 14

AMA...LA LIBERTA' DI VOLARE

Serata ALINERE, Tribute Band dei Nomadi

> Giovedì 15

IL CUORE A QUATTRO MANI

Rina Cellini - Cristina Frazzoli

pianoforte quattro mani

Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Chopin

CIRCOLO CULTURALE AMICI DELLA MUSICA "GIROLAMO FRESCOBALDI" - FERRARA

Via Foro Boario 87 - tel. 0532 205321 - cell. 349 7431753 www.circolofrescobaldi.info - admfrescobaldi@gmail.com

