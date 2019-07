BIBLIOTECA BASSANI - Mostra in via Grosoli in vista della maratona di lettura ferragostana dedicata a clima e ambiente "Attimi" della vita naturale immortalati negli scatti di Milko Marchetti

Si intitola "Attimi" la mostra fotografica dedicata al mondo della natura ripreso negli scatti di Milko Marchetti, visitabile alla Biblioteca Giorgio Bassani (via Grosoli 42, quartiere Barco di Ferrara)fino a sabato 31 agosto 2019.

L'allestimento è stato scelto in vista della maratona di lettura ferragostana che quest'anno si terrà giovedì 8 agosto, e che sarà dedicata all'ambiente, al clima ed al rapporto dell'uomo con la natura e il paesaggio. Nell'area espositiva della biblioteca sono ora esposte le fotografie di Milko Marchetti della rassegna "Attimi". Una raccolta di scatti dinamici, rapidi, volti a fermare un attimo di vita della Natura, che l'occhio umano non è in grado di percepire e che solo la macchina fotografica riesce a catturare.

L'autore descrive così le sue immagini: "Immagini di vita della Natura che ci circonda, per rendere statico un dinamismo, fermare un attimo, una corsa, un volo, trasmettere la dinamica, l'energia, il movimento di quell'istante, che l'occhio non riesce a percepire ma che la macchina fotografica riesce a bloccare... Attimi, vuole essere la rappresentazione di anni di appostamenti, studi, lunghe attese, per uno scatto unico, che rappresenti al meglio ciò che davanti ai nostri occhi si sta svolgendo, per dare risalto al soggetto, ad un particolare quanto unico ed irripetibile momento della sua vita, congelato in un istante".

Milko Marchetti, ferrarese, in oltre 25 anni di attività ha costruito un archivio di oltre 1.000.000 immagini. Collabora con la Regione Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, Delta2000.

Ha pubblicazioni di foto come copertine ed interni su diversi periodici. Per la decima volta consecutiva, è vincitore della Coppa del Mondo di Fotografia Naturalistica, (nel 1999, 2001, 2003, 2006. 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018).

Nel Dicembre 2004 è uscito il suo primo libro fotografico "Le staginoni del Delta" edito da Minerva edizioni, premiato, nel Marzo 2005 ad Orvieto-fotografia, come miglior libro di Reportage Naturalistico. Tra le sue qualifiche: AFI (Artista della fotografia italiana), QIP (Qualified italian photographer), primo fotografo italiano per il settore Natura, QEP (Qualified european photographer), primo fotografo italiano per il settore Wildlife. Dal 2000 organizza Workshop di Fotografia Naturalistica in Italia e nel mondo.

L'esposizione sarà visitabile in orario di apertura della biblioteca, dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30. Ingresso libero.

Per info: Biblioteca Giorgio Bassani, via Grosoli 42, Ferrara, email info.bassani@comune.fe.it, tel. 0532 797414.

Immagini scaricabili: