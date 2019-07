POLIZIA MUNICIPALE - Nicola Lodi: "Una risposta concreta per garantire ai ferraresi una città pulita e decorosa" Ripulita area di via Barlaam, il vicesindaco ringrazia gli agenti di Polizia locale

"Dopo anni di esposti e segnalazioni da parte dei residenti finalmente abbiamo risolto un altro problema: l'area attorno all'ex cinema Alexander (tra le vie Barlaam e Foro Boario di Ferrara) è stata pulita, bonificata e resa nuovamente utilizzabile per i cittadini". Il vicesindaco del Comune di Ferrara nonché assessore alla Sicurezza Nicola Lodi ringrazia gli agenti della Polizia locale di Ferrara per il tempestivo intervento che ha portato alla soluzione di un problema di pulizia a decoro che rendeva l'area inutilizzabile da tempo.



Guano, rifiuti e oggetti abbandonati, siringhe e resti di bivacchi notturni: gli agenti hanno pulito e messo in sicurezza la zona utilizzata di notte da sbandati e balordi come rifugio. "Un altro segnale piccolo ma essenziale - sottolinea Lodi - del modo in cui agisce questa amministrazione: ascoltando i cittadini e fornendo ogni volta in cui è possibile, in tempi brevi, una risposta concreta per garantire ai ferraresi una città pulita, decorosa e a misura di cittadino".

